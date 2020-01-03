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  4. Hafter'in Mitiga Havalimanına düzenlediği füze saldırısında bir sivil öldü

Hafter'in Mitiga Havalimanına düzenlediği füze saldırısında bir sivil öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 23:29 | Son Güncelleme

Hafter'in Mitiga Havalimanına düzenlediği füze saldırısında bir sivil öldü

Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçlerin, başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanına düzenlediği füze saldırısında bir sivil hayatını kaybetti.

Libya'nın meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonunun internetteki resmi sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milisleri Mitiga Havalimanını "Grad" tipi füzelerle vurdu.

Saldırıda bir sivil yaşamını yitirdi.

- Hafter güçleri SİHA'larla vurdu

UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mıci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter'i destekleyen yabancı ülkelere ait silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) başkent yakınındaki Mitiga Havalimanı, 7 Nisan Kampı ve Es-Savani bölgesini vurduğunu söyledi.

Öte yandan, Hafter milislerinin saldırıları nedeniyle bugün hava trafiğine kapatılan başkentin tek sivil havalimanı Mitiga'ya sefer düzenleyen havayolu şirketlerinin, yaklaşık 200 kilometre güneydoğusundaki Misrata Havalimanını kullandığı bildirildi.

Libya'nın başkenti Trablus, 10 aydır Hafter safındaki milis ve paralı askerlerin saldırısı altında yaşıyor. Kentte günde 8 saate varan elektrik kesintileri yaşanırken, Trablusluların dünyaya açılan kapısı durumundaki Mitiga Havalimanı da Hafter milisleri tarafından hedef alınıyor. Başkentin tek sivil havalimanı Mitiga'da, Hafter milislerinin saldırıları nedeniyle bugün tüm uçuşlar durdurulmuştu.

Mitiga Havalimanı, 3 ay kapalı kaldıktan sonra 12 Aralık 2019'da yeniden açılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hafter Libya UMH

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