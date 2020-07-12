Hafter’in petrol üretimi koşulu: Yabancı ülkede banka hesabı

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el Mismari, petrol sahaları ve depolarının yeniden açılması için elde edilecek gelirin ülke çapında adil bir biçimde dağıtılmasını sağlayacak bir mekanizma kurulması şartını koştuklarını açıkladı. Hafter güçlerinin sözcülerinden Ahmed el Mismari, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, petrol ihracatından elde edilecek gelirlerin, "şeffaf bir mekanizma" çerçevesinde, başka bir ülkedeki bir banka hesabına yatırılması gerektiğini söyledi. Gelirlerin bu şekilde Libya'nın çeşitli bölgeleri arasında dağıtılabileceğini kaydeden Mismari, sözünü ettiği hesabın hangi ülkede açılacağına ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Hafter'in sözcüsü ayrıca, petrol gelirlerinin "teröristler ve paralı askerleri" finanse etmek için kullanılmayacağına ilişkin de uluslararası garantiler talep etti. Mismari'nin bu sözleriyle, son aylarda Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) yanında savaşmaları için birçok Suriyeli savaşçıyı ülkeye taşıyan Türkiye'ye atıfta bulunduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan sözcü, Trablus'taki Libya Merkez Bankasının son yıllarda yaptığı harcamalara ilişkin bir denetleme yapılması çağrısında da bulundu. Hafter güçleri, Merkez Bankasının petrol gelirlerini yalnızca Trablus hükümetinin lehine kullanacağını savunuyor. Libya’daki en önemli petrol rafinerilerinin bulunduğu doğu bölgelerinde kontrolü elinde bulunduran Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, petrol üretimine yeniden başlanmasını Ocak ayından beri bloke ediyor. Hafter, söz konusu hamleyle ülkenin batısını kontrolü altında bulunduran UMH üzerindeki baskıyı artırmayı amaçlıyor. Petrol üretiminin kesintiye uğraması nedeniyle ekonomik kaybın 6,5 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. NOC petrol ihracatına başlandığını duyurmuştu UMH'e bağlı Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkedeki çatışmalar nedeniyle yaklaşık altı aydır ara verilen petrol üretimi ve ihracatına yeniden başlandığını duyurmuş, ancak petrol üretiminin daha önceki seviyeye çıkmasının zaman alacağı belirtilmişti. Açıklamada ayrıca, Sidre limanından bir tankere ham varil yüklendiği bilgisi verilmişti.