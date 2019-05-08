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"Hafter'in saldırıları siyasi anlaşma umudunu kaybettirdi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 21:35 | Son Güncelleme

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac: - "Hafter'in saldırıları Libya'da siyasi anlaşma umudunu kaybettirdi" - "Fransa'dan beklediğimiz (Hafter konusunda) daha açık bir tutum sergilemeleridir"

PARİS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Libya'da General Halife Hafter'in Trablus'a yönelik son saldırılarının ülkede siyasi anlaşma umudunu kaybettirdiğini söyledi.

Serrac, France 24 televizyonunda yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bugün yaptığı görüşmenin olumlu geçtiğini ve Macron'un UMH'ye desteğini dile getirdiğini belirtti.

Barış sürecini baltalayanın Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter olduğunu ifade eden Serrac, Macron ile yaptığı görüşmede barış sürecini ele aldıklarını söyledi.

Serrac, "Barış süreci 4 Mayıs'taki saldırılardan sonra değişti. Bu saldırıları şiddetli şekilde kınamak gerekiyor, çünkü bu darbe ve silah yoluyla iktidarı ele geçirme girişimidir." dedi.

Bazı ülkelerin Hafter ile yakın ilişkisinin açık olduğunu belirten Serrac, "Fransa'dan beklediğimiz (Hafter konusunda) daha açık bir tutum sergilemeleridir." ifadesini kullandı.

Serrac, Hafter'in artık Libya'nın doğusunu temsil edemeyeceğini ve gerçek temsilci olacak kişilerle diyalog kurulması gerektiğini söyledi.

"Hafter'ın saldırıları Libya’da siyasi anlaşma umudunu kaybettirdi." ifadelerini kullanan Serrac, Hafter'in Trablus'a saldırmak için bahane aradığına dikkati çekti.

Serrac, UMH'nin kararlı şekilde terörle mücadele etmeye devam edeceğini dile getirdi.

Saldırılarda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini ve yüz binden fazla kişinin yerinden edildiğini belirten Serrac, Hafter'i destekleyen ülkelerin bilinmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Serrac, şu ana kadar görevinden istifa etmeyi düşünmediğini de söyledi.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac, bugün Elysee Sarayı'nda Macron ile görüştü. Serrac, Avrupa turu kapsamında dün Roma'da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de bir araya gelmişti.

- Libya'daki çatışmalar

General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık bir aydır devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütünün son açıkladığı bilgilere göre, Trablus ve çevresindeki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü aştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Libya Serrac

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