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"Hafter'in saldırısı, Arap fonlarıyla desteklenen acımasız bir saldırı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 19:46 | Son Güncelleme

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin, Trablus'u ele geçirmek için başlattığı askeri operasyonu, "Arap fonlarıyla desteklenen acımasız bir saldırı" olarak değerlendirdi

İSTANBUL (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliğince, Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin, Trablus'u ele geçirmek için başlattığı askeri operasyonun, "Arap fonlarıyla desteklenen acımasız bir saldırı" olduğu belirtildi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Hafter güçlerinin geçen perşembe günü başlattığı başkent Trablus'a yönelik saldırı kınanarak, "Hafter'in Trablus'a yönelik askeri anlamda gerginliği tırmandırması, acımasız bir saldırı ve Arap fonlarıyla desteklenen bir komplo." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, "Kan dökmek, kaos meydana getirmek ve Libya halkını parçalamak için bazı Araplar tarafından maddi destek gören Hafter bugün de yönünü Trablus'a çeviriyor ve uluslararası arenada tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) sona erdirmeye çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

UMH'nin Arap Birliği, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanındığına dikkat çekilen açıklamada, buna rağmen söz konusu kurumların, paralı milis ordusu karşısında UMH'yi yalnız bıraktığı kaydedildi.

Ülkede yıkıcı bir kaos yaratmayı hedefleyen bu komplo karşısında Libya halkının tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlik, beraberlik içinde olması gerektiği aktarılan açıklamada, Arap ülkeleri ile BM'ye, bu haksız saldırının karşısında yer alma çağrısında bulunuldu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da "Başkomutan" sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği talimatta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun (UNSMIL), Libya’daki anlaşmazlığı çözmek için uluslararası yol haritasının parçası olarak 14-16 Nisan'da ülkenin güneyindeki Gadamis kentinde diyalog konferansı düzenlemesi bekleniyor.

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