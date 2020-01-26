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Hafter'in sözcüsü: "Libya krizinin çözümü siyasi değil ancak silah yoluyladır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 23:32 | Son Güncelleme

Hafter'in sözcüsü: "Libya krizinin çözümü siyasi değil ancak silah yoluyladır"

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, bugün Misrata kenti yakınlarındaki bir bölgeye düzenledikleri saldırının savunma amaçlı olduğunu öne sürdü.

Hafter'in liderlik ettiği Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun sözcüsü Mismari, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Berlin’de yapılan ateşkes çağrılarına rağmen Misrata’nın güneydoğusundaki Ebu Kıreyn bölgesine düzenledikleri saldırının “burada yaşanan askeri hareketliliğe karşı önleyici bir operasyon olduğunu” iddia etti.

Mismari, Libya krizine yönelik uluslararası girişimlere değinerek, “Libya’daki sorunun çözümü siyasetle değil ancak silah yoluyladır.” ifadesini kullandı.

Berlin Konferansı sonuç bildirgesine göre, Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve Hafter tarafından beşer temsilcinin Cenevre’de, BM himayesinde buluşacağı 5+5 askeri komitesinin bu hafta toplanması bekleniyor.

Hafter milisleri, bu toplantı öncesinde, ateşkesi ihlal ederek başta başkent Trablus olmak üzere UMH kontrolündeki bölgelere saldırılarını yoğunlaştırdı. Başkentte dün ve bugün belirli aralıklarla farklı şiddette çatışma ve patlama sesleri duyuldu.

Hafter milislerinin dün başkentin dünyaya açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı’na yönelik grad füzeleri ve havanla düzenledikleri saldırılarda, yerleşim yerleri ve bir hastane vurulmuş; Fas uyruklu 1 sivil hayatını kaybetmiş, 5'i de yaralanmıştı.

Uluslararası meşruiyete sahip UMH'ye bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, Hafter'e bağlı milislerin Berlin'de yapılan ateşkes çağrısına rağmen Misrata'nın yaklaşık 140 kilometre güneydoğusunda yer alan Ebu Kıreyn bölgesine yoğun saldırılar düzenlediğini ifade etmişti.

UMH güçlerinin püskürtmesi sonucunda Hafter milisleri çekilmek zorunda kalmış, milislere ait etkisiz hale getirilen silahlı araçlar ve mühimmat, UMH’ye ait sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşılmıştı.

Ayrıca, UMH güçleri, bu noktada 5’i Sudanlı paralı asker olmak üzere 8 Hafter milisini esir aldıklarını açıklamıştı.

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