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  4. Türkiye sorusuyla gündeme oturan sunucu ölü bulundu

Türkiye sorusuyla gündeme oturan sunucu ölü bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 03.01.2020 10:28 | Son Güncelleme

General Halife Hafter’in Sözcüsü Mismari’ye "Yani sizi şimdi tek bir Türk topu mu engelliyor" diye tepki gösteren sunucu Najwa Kassem, Dubai’deki evinde ölü bulundu.

Türkiye sorusuyla gündeme oturan sunucu ölü bulundu

Al Arabiya kanalı sunucusu 51 yaşındaki Najwa Kassem, Dubai’deki evinde ölü bulundu. Lübnanlı sunucunun kalp krizi geçirdiği ifade edildi.

2012 yılında Arabian Business dergisi tarafından Arap dünyasındaki en güçlü 100 kadından biri seçilen Kassem, General Halife Hafter’in Sözcüsü Mismari’ye sorduğu soru ile gündem olmuştu.

Mismari’ye "Trablus’a neden giremiyorsunuz? Sorun ne?" diye soran başarılı sunucu, "Türk subaylarının da kullandığı bir top var. O girmemizi engelliyor" cevabını almıştı.

Mismari’nin yanıtı karşısında, "Yani tek bir top mu sizi durduruyor" diye soran Kassem, şaşkınlığını gizleyememişti.

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Hafter soru Türkiye ölü bulundu sunucu El Arabiya

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