Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es Serrac, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin birbiriyle uyuşmayan gruplardan oluştuğunu belirterek, "Hafter'in Trablus'a girmesi gerçekleşmesi mümkün olmayan bir hayal." dedi.

UMH Başkanlık Konseyi Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac, Tunus ziyareti sırasında bazı Arap, Afrika ve Avrupa ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya gelerek, ülkesindeki son gelişmeler ve başkent Trablus'a yapılan saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Hafter'in, kendisine sağlanan askeri destek dolayısıyla Trablus'a "piknik yapar gibi" kolayca gireceğini zannettiğini söyleyen Serrac, "Hafterin Trablus'a girmesi gerçekleşmesi mümkün olmayan bir hayal." dedi.

Libya ordusunun ve onu destekleyen güçlerin Trablus'u ölümüne savunacağını ve saldırıları püskürteceğini vurgulayan Serrac, "Hafter'in yönettiği güçler, birbiriyle uyuşmayan dini grup, aşiret mensupları ve militanlarından oluşuyor." yorumunu yaptı.

Büyükelçilerle görüşmesinde UMH'nin her zaman demokratik sürece bağlı kaldığının altını çizen Serrac, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) "yapılan ihlallerin araştırılması ve Hafter güçlerinin Trablus'a düzenlediği saldırıları destekleyen ülkelerin tespit etmesi için bir araştırma komisyonu göndermesini" talep ettiklerini aktardı.