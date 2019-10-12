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Hagibis Tayfunu Japonya'ya ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

Son 60 yılın en şiddetli tayfunu olacağı tahmin edilen Hagibis nedeniyle 6 vilayette acil durum ilan edildi - Tayfun karaya ulaşmadan önce 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ANKARA/TOKYO (AA) - Japonya'da Hagibis Tayfunu'nun, şiddetli yağış ve güçlü rüzgarlar eşliğinde Şizuoka vilayetinde karaya ulaştığı bildirildi.

Kyodo'nun haberine göre, Hagibis Tayfunu, Japon takımadalarının en büyüğü Honşu'nun güneyindeki İzu Yarımadası'nda karaya ulaşarak, şiddetli rüzgar ve yağışla etkili olmaya başladı.

Japonya Meteoroloji Ajansının 1958'den bu yana görülmeyen şiddette yağmur getirebileceği uyarısını yaptığı tayfun nedeniyle, Tokyo ile Gunma, Saitama, Kanagava, Yamanaşi, Nagano ve Şizuoka vilayetlerinde acil durum ilan edildi.

Tayfun Chiba, Fukuşima, Mie ve Miyagi vilayetlerinde etkili oluyor.

Bu vilayetlerde görülmesi muhtemel aşırı yağış nedeniyle en az 3 milyon kişinin tahliyesi tavsiye edildi.

Tokyo ve çevresindeki tren seferlerinin büyük çoğunluğu iptal edilirken, çok sayıda havalimanı da geçici olarak kapatıldı.

Yetkililer, başkentteki Tama ve Arakawa nehirleri dahil bazı nehirlerde su seviyesinin tehlikeli şekilde yükseldiğini aktardı.

- Chiba'da 1 kişi öldü

Diğer yandan, eylül ayında da Faxai Tayfunu'nun etkili olduğu Chiba vilayeti yöneticileri, bir evin tayfunun yol açtığı hortumda yıkıldığı, 50 yaşlarında bir kişinin evin yanında ters çevrilmiş arabanın içinde ölü bulunduğunu bildirdi.

Ülke genelinde, tayfunun yol açtığı olaylarda en az 50 kişi yaralandı.

Tokyo Elektrik Enerji Şirketi Holdinglerinden yapılan açıklamada da Chiba'da 770 bin eve elektrik verilemediği kaydedildi.

- 5,3 büyüklüğünde deprem

Diğer yandan tayfun karaya ulaşmadan hemen önce, 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin Chiba kıyısının 55 kilometre açığında meydana geldiğini açıkladı.

Beraberindeki rüzgarların hızı saatte 216 kilometreye kadar varan Hagibis, saatte 35 kilometre hızla Japonya'nın kuzeyine doğru hareket ediyor.

Tayfun nedeniyle Dünya Ragbi Şampiyonası maçları, konserler ve çok sayıda etkinlik de iptal edildi.

Arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 17 bin güvenlik gücü hazır bekletiliyor.

Tokyo metropolitan bölgesinde 1958'de etkili olan Ida Tayfunu, bin 200'den fazla insanın ölümüne, yarım milyon evin su altında kalmasına yol açmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hagibis tayfunu Japonya

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