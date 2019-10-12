Hagibis Tayfunu Japonya'ya ulaştı

ANKARA/TOKYO (AA) - Japonya'da Hagibis Tayfunu'nun, şiddetli yağış ve güçlü rüzgarlar eşliğinde Şizuoka vilayetinde karaya ulaştığı bildirildi.

Kyodo'nun haberine göre, Hagibis Tayfunu, Japon takımadalarının en büyüğü Honşu'nun güneyindeki İzu Yarımadası'nda karaya ulaşarak, şiddetli rüzgar ve yağışla etkili olmaya başladı.

Japonya Meteoroloji Ajansının 1958'den bu yana görülmeyen şiddette yağmur getirebileceği uyarısını yaptığı tayfun nedeniyle, Tokyo ile Gunma, Saitama, Kanagava, Yamanaşi, Nagano ve Şizuoka vilayetlerinde acil durum ilan edildi.

Tayfun Chiba, Fukuşima, Mie ve Miyagi vilayetlerinde etkili oluyor.

Bu vilayetlerde görülmesi muhtemel aşırı yağış nedeniyle en az 3 milyon kişinin tahliyesi tavsiye edildi.

Tokyo ve çevresindeki tren seferlerinin büyük çoğunluğu iptal edilirken, çok sayıda havalimanı da geçici olarak kapatıldı.

Yetkililer, başkentteki Tama ve Arakawa nehirleri dahil bazı nehirlerde su seviyesinin tehlikeli şekilde yükseldiğini aktardı.

- Chiba'da 1 kişi öldü

Diğer yandan, eylül ayında da Faxai Tayfunu'nun etkili olduğu Chiba vilayeti yöneticileri, bir evin tayfunun yol açtığı hortumda yıkıldığı, 50 yaşlarında bir kişinin evin yanında ters çevrilmiş arabanın içinde ölü bulunduğunu bildirdi.