Hahn: Türkiye AB üyelik projesini devam ettirmesin

Hahn Gümrük Birliği modernizasyonu müzakelerine başlanması çağrısı yaptı.Avrupa Birliği'nin (AB) Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, bugün dört yıl aradan sonra yapılacak AB-Türkiye Ortaklık Konseyi toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin AB üyelik süreci ile ilgili olarak "en ideal durum Türkiye'nin bu projeyi daha fazla devam ettirmemesi konusunda anlaşmak" dedi. Hahn bunun "en dürüst yaklaşım" olacağını, ancak Ankara'nın "henüz o noktada" olmadığını kaydetti.

Hahn'ın açıklamasından birkaç gün önce Avrupa Parlamentosu Türkiye ile AB arasındaki katılım müzakerelerinin askıya alınması önerisinde bulunan kararını Strasbourg’da 13 Mart'ta yapılan genel kurul oturumunda oy çoğunluğuyla kabul etmişti.

Gümrük Birliği modernizasyonu

Hahn ayrıca Türkiye ile Gümrük Birliği’nin genişletilmesi müzakerelerinin yeniden başlatılması çağrısında bulundu. Gümrük Birliği modernizasyonu müzakerelerinin başlaması için AB hükümetlerinin yetkilendirme yapmasını isteyen Hahn, Türkiye'nin "ekonomik sorunlar yaşaması ve bu nedenle istikrarsızlık faktörü" olmasının AB'nin çıkarına olmadığını kaydetti.