Hahn: Türkiye, Rusya ve Çin Balkanlar’da rakibimiz

Johannes Hahn ise bölgede oluşabilecek "boşluğu" Türkiye, Rusya ve Çin’in doldurmaması için uyarıda bulundu.Polonya'da on AB üyesiyle altı Balkan ülkesinin katılımıyla düzenlenen liderler zirvesinde AB'nin Batı Balkanlara genişleme süreci masaya yatırıldı.

Poznan kentindeki zirvede Almanya ve Polonya liderleri, Batı Balkan ülkelerinin AB üyelik müzakereleri sürecinde ilerleme kaydedilmesi için çağrıda bulundu.

Zirvenin sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB'nin yeni üye kabul etmeden önce kendi sorunlarını çözmesi gerektiğini savunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile tam olarak aynı görüşte olmadığını ortaya koydu.

"AB'nin çalışma mekanizmalarını geliştirmesi gerektiğini ifade eden Başkan Macron'un bu görüşünü paylaşıyorum" diyen Merkel, "Ancak bunun üyelik görüşmelerinin terk edilmesi anlamına gelmediğini düşünüyorum" diye ekledi.

Zirveye ev sahipliği yapan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerini geciktirdikleri gerekçesiyle diğer AB ülkelerine tepki gösterdi.