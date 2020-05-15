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Hailey Baldwin Bieber'dan bomba itiraf! 'Önceden de Justin ile yatıyorduk'

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 10:04 | Son Güncelleme

Justin Bieber ile model eşi Hailey Bieber, sosyal medya üzerinden açtıkları canlı yayında, geçmişe dair itiraflarda bulundu. Çift gençken bile birlikte olduklarını ve o dönem yattıklarını söyledi...

İki dünyaca ünlü isim Hailey Baldwin Bieber ve Justin Bieber, Instagram üzerinden açtıkları canlı yayında, takipçilerinin sorularını yanıtlamak dışında bir de itirafta bulundular. Selena Gomez ile ayrıldıktan sonra o dönemde Hailey ile tanıştıklarını, birlikte olduklarını, birbirlerine karşı bir şeyler hissettiklerini ama kafasının çok karıştığı için bir ilişkiye başlamak istemediğini belirten Justin bir ilişkiye hazır olmadığını söyledi.

Sevgili olmaya karar verdikleri dönem ise Justin seks yapmayı bırakmış... Bieber açıklamasında “Hailey ile ciddi düşünmeye başladığımda seks yapmayı bıraktım. O benim için işleri netleştirdi. Onunla temel atabildim, güven oluşturdum beni ciddiye aldı ve onunla yatmıyorsam başkasıyla da yatmayacağımı biliyordu” dedi.

Hailey ise Justin ile çok uzun süre önce birlikte olduklarını itiraf etti: “Dürüst olmak gerekirse biz daha gençken birbirimizle yatıyorduk ve bu benim kafamı karıştırıyordu çünkü ona karşı duygularımı düşünüyordum ve bu bazı şeyleri daha da zorlaştırıyordu…”

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