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Hailey Baldwin bikinili pozlarını paylaştı! Kocasının yorumu şaşırttı

02.05.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Justin Bieber ile evlenen model Hailey Baldwin bikinili paylaşımlarıyla hayranlarını mest etti. Justin Bieber ise karısını paylaşıp yaptığı

Hailey Baldwin bikinili pozlarını paylaştı! Kocasının yorumu şaşırttı

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'la mutlu bir evliliği olan genç model Hailey Baldwin, hafta sonu güneşin tadını çıkardı.

Pembe bikinisi ve vücut aksesuarlarıyla hayranlarından tam not alan Baldwin'e eşi Bieber'dan da "Beni seçtiğine hala inanamıyorum" yorumu geldi.

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Justin Bieber karısını paylaşıp "Kötü bir k...ltağın tanımı; güçlü, kendine güvenen, bağımsız vefalı. Beni seçtiğine hala inanamıyorum" yorumuyla herkesi şoke etti.

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Hailey Baldwin bir dergiye verdiği röportajda kim olduğunu aramaya başladığını söyledi.

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Bu süreçte de sosyal medyanın olumsuz etkilerinden uzak durmak için Instagram kullanımını iki günle sınırladığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hailey Baldwin Justin Bieber
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