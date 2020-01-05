Hailey Baldwin'den samimi itiraflar!

ABD’li model Hailey Baldwin Bieber, Instagram’dan samimi itiraflarda bulundu. Bir süredir eşi Justin Bieber ile zihinsel sağlığın önemine vurgu yapan 23 yaşındaki model, “Var oluşumun en sevdiğim yanlarından biri insanlarla iletişimimdir. Farklı kişilerle bağlantı kurmayı, ortak ilgi alanları bulmayı, hikayelerini dinlemeyi, birlikte gülmeyi ve ağlamayı severim. Çok derin yaşarım” diye yazdı.

"DÜRÜST BAĞLANTI KURULMUYOR"

Tüm bunları ‘kalbimi açabilmek ve derinlemesine empati yapabilmek için’ kaleme aldığını belirten Bieber, Instagram, Twitter ve benzeri sosyal medya platformlarında insanların dürüst bağlantılar kuramadığını belirtti.

Ünlü model eylül ayında okuduğu bir makale sonrası insanların görüşlerini takmayı bıraktığını söyledi Ünlü model eylül ayında okuduğu bir makale sonrası insanların görüşlerini takmayı bıraktığını söyledi

“Burada tüm gün oturup, nefretin benim canımı sıkmadığını kelimelerin beni etkilemediğini söyleyebilirim ama size bir flaş haberim var” diyen model, şu itiraflarda bulundu:

"BU LİSTE BÖYLE GİDER"

“İnternette, linç edilmek kalbimi acıtıyor! Her gün başkalarıyla karşılaştırılmak canımı yakıyor. İnsanların hemen bir sonuca varıp, tahminler yaratması sinir ediyor. Bu liste böyle gider... Bunları yazdım çünkü bizi zihinsel ve duygusal anlarda etkileyen şeyler konusunda açık davranmamamız çok önemli... Haydi 2020’de daha çok bağlantı kuralım.”

