MAGAZİN
  4. Hailey Baldwin'den samimi itiraflar!

Hailey Baldwin'den samimi itiraflar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 12:47 | Son Güncelleme

Hailey Bieber, önceki gün Instagram hesabından yaptığı açıklamalarla, kendisini zihinsel ve duygusal anlamda rahatsız eden durumları paylaştı ve liste başına internette linç edilmeyi koydu.

Hailey Baldwin'den samimi itiraflar!

ABD’li model Hailey Baldwin Bieber, Instagram’dan samimi itiraflarda bulundu. Bir süredir eşi Justin Bieber ile zihinsel sağlığın önemine vurgu yapan 23 yaşındaki model, “Var oluşumun en sevdiğim yanlarından biri insanlarla iletişimimdir. Farklı kişilerle bağlantı kurmayı, ortak ilgi alanları bulmayı, hikayelerini dinlemeyi, birlikte gülmeyi ve ağlamayı severim. Çok derin yaşarım” diye yazdı.

"DÜRÜST BAĞLANTI KURULMUYOR"

Tüm bunları ‘kalbimi açabilmek ve derinlemesine empati yapabilmek için’ kaleme aldığını belirten Bieber, Instagram, Twitter ve benzeri sosyal medya platformlarında insanların dürüst bağlantılar kuramadığını belirtti.

1

Ünlü model eylül ayında okuduğu bir makale sonrası insanların görüşlerini takmayı bıraktığını söyledi Ünlü model eylül ayında okuduğu bir makale sonrası insanların görüşlerini takmayı bıraktığını söyledi
“Burada tüm gün oturup, nefretin benim canımı sıkmadığını kelimelerin beni etkilemediğini söyleyebilirim ama size bir flaş haberim var” diyen model, şu itiraflarda bulundu:

3

"BU LİSTE BÖYLE GİDER"

“İnternette, linç edilmek kalbimi acıtıyor! Her gün başkalarıyla karşılaştırılmak canımı yakıyor. İnsanların hemen bir sonuca varıp, tahminler yaratması sinir ediyor. Bu liste böyle gider... Bunları yazdım çünkü bizi zihinsel ve duygusal anlarda etkileyen şeyler konusunda açık davranmamamız çok önemli... Haydi 2020’de daha çok bağlantı kuralım.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump'tan İran'a yeni tehditTrump'tan İran'a yeni tehdit
Ayak parmağında kırık olan Merve Özbey'den Bursa konseriAyak parmağında kırık olan Merve Özbey'den Bursa konseri
Dergi kapağı için çıplak poz verdiDergi kapağı için çıplak poz verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hailey baldwin Justin Bieber ve Hailey Baldwin Hailey Baldwin instagram

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

G.Saray'ın yıldızına 19 milyon euroluk teklif

G.Saray'ın yıldızına 19 milyon euroluk teklif

Kasım Süleymani’nin öldürülmesiyle ilgili flaş iddia!

Kasım Süleymani’nin öldürülmesiyle ilgili flaş iddia!

Meteoroloji uyardı! Hızını 60'km'ye çıkaracak

Meteoroloji uyardı! Hızını 60'km'ye çıkaracak

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Meltem Miraloğlu'ndan şaşırtan 'Cehenneme düştük' paylaşımı

Meltem Miraloğlu'ndan şaşırtan 'Cehenneme düştük' paylaşımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayak parmağında kırık olan Merve Özbey'den Bursa konseri

Ayak parmağında kırık olan Merve Özbey'den Bursa konseri

Gigi Hadid, dergi kapağı için çıplak poz verdi

Dergi kapağı için çıplak poz verdi

Serenay Sarıkaya bileğine neden kırmızı ip takıyor? İşte nedeni

Üstünden çıkarmıyor... Sırrı ortaya çıktı!

Survivor 2020 ne zaman başlayacak? İşte Survivor 2020'nin başlayacağı ay

Survivor 2020 ne zaman başlayacak?

Cheryl: Sperm donörü arıyorum

'Sperm donörü arıyorum'

Aleyna Tilki kalçasıyla yine olay oldu

Kalçası yine olay oldu! Kalçanı göstermek için...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.