Hailey Baldwin'den 'yaza hazırım' mesajı

Son olarak Tommy Hilfiger'in yüzü olan seksi model paylaşımlarıyla beğeni topladı
Seksi model paylaşmaya doymadı
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2018 yılının yaz mevsimini karşılamamıza kısa bir süre kaldı ama Hailey Baldwin yaza çoktan merhaba demiş bile!
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21 yaşındaki güzel model, art arda yaptığı paylaşımlarla yaza hazır olduğu mesajını verdi.
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Baldwin'in paylaşımları, tropik bir lokasyondaki lüks bir yattan geldi.
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Aktör Stephen Baldwin'in kızı olan Hailey, paylaşımlarında kusursuz görünüyordu.
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Hayranları da böyle düşünüyor olacak ki, güzel modelin fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.
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Hailey Baldwin'in Instagram'da 12 milyon takipçisi bulunuyor.
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Hailey, 2014 yılında Ford Models ajansına kayıt olarak modellik kariyerine adım atmıştı.
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Ünlü bir aileden gelmenin avantajını da kullanan Baldwin, aynı yılın sonunda ilk büyük kampanyasında yer alarak modellik dünyasında iddialı bir isim olduğunu kanıtladı.
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İlk podyum deneyimini ise Topshop markası için yaşamıştı Hailey.
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