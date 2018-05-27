Hailey Baldwin'den 'yaza hazırım' mesajı

Son olarak Tommy Hilfiger'in yüzü olan seksi model paylaşımlarıyla beğeni topladı

Seksi model paylaşmaya doymadı

1 / 13 2018 yılının yaz mevsimini karşılamamıza kısa bir süre kaldı ama Hailey Baldwin yaza çoktan merhaba demiş bile!

2 / 13 21 yaşındaki güzel model, art arda yaptığı paylaşımlarla yaza hazır olduğu mesajını verdi.

3 / 13 Baldwin'in paylaşımları, tropik bir lokasyondaki lüks bir yattan geldi.

4 / 13 Aktör Stephen Baldwin'in kızı olan Hailey, paylaşımlarında kusursuz görünüyordu.

5 / 13 Hayranları da böyle düşünüyor olacak ki, güzel modelin fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.

6 / 13 Hailey Baldwin'in Instagram'da 12 milyon takipçisi bulunuyor.

7 / 13 Hailey, 2014 yılında Ford Models ajansına kayıt olarak modellik kariyerine adım atmıştı.

8 / 13 Ünlü bir aileden gelmenin avantajını da kullanan Baldwin, aynı yılın sonunda ilk büyük kampanyasında yer alarak modellik dünyasında iddialı bir isim olduğunu kanıtladı.

9 / 13 İlk podyum deneyimini ise Topshop markası için yaşamıştı Hailey.

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