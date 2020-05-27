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Hailey Baldwin estetik iddialarını reddetti: Yüzüme hiç dokunmadım

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 15:33 | Son Güncelleme

Ünlü model Hailey Baldwin, uzmanların tüm estetik analizlerine rağmen iddiaları reddetti ve "Yüzüme hiç dokunmadım" dedi.

Hailey Baldwin, eşi Justin Bieber ile Kanada’da aylık kirası 60 bin dolar olan evlerinde corona virüsü nedeniyle karantinadaydı. Çift karantinanın ardından Los Angeles’a döndü.

ABD’li model, sosyal medya hesabından hakkında çıkan estetik iddialarını sert bir şekilde reddetti. Baldwin, “Yüzüme hiç dokunmadım” dedi.

İddiaları ortaya atan estetik uzmanları Dr. Darren Smith, Dr. Anthony Youn ve Dr. Adam Schaffner, 23 yaşındaki modelin defalarca estetik operasyon geçirdiğini öne sürmüştü.

New York’ta çalışan Dr. Darren Smith, Baldwin’in yanak ve çene kemiğinde müdahale olduğunu iddia ederek, “Çenenin bu kadar dikkat çekici hale gelmesi kilo kaybından da olabilir. Ama çene çevresine liposuction yaparak da bu görüntüyü sağlamak mümkün. Ya da çenenin üzerine enjekte edilen dolgularla kişinin böyle görünmesi sağlanabilir” demişti.

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Estetik cerrah Dr. Anthony Youn ise “Görünüşe göre dudaklarına da dolgu enjekte ettirip daha kalın hale gelmelerini sağlamış. Ayrıca alnına yaptırdığı botoks ile kaşlarının şeklini değiştirmiş” şeklinde konuşmuştu.

Bir diğer estetik doktoru Adam Shaffner da, “Hailey Baldwin’in burnuna, dudaklarına ve çenesine müdahelede bulunulmuş” yorumu yapmıştı.

Tüm bu iddiaların ardından sosyal medya hesabından cevap veren 23 yaşındaki model, “Makyaj artistlerinin düzenlediği fotoğraflarımı kullanmayı bırakın. Sağdaki fotoğraf asıl görünüşüm değil. Yüzüme hiç dokunmadım ve eğer inatla karşılaştırma yapacaksanız, 13 yaşımdaki halimi, 23 yaşında, makyajsız ve doğal fotoğrafımla karşılaştırın” dedi.


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