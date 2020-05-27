Hailey Baldwin estetik iddialarını reddetti: Yüzüme hiç dokunmadım

Hailey Baldwin, eşi Justin Bieber ile Kanada’da aylık kirası 60 bin dolar olan evlerinde corona virüsü nedeniyle karantinadaydı. Çift karantinanın ardından Los Angeles’a döndü.

ABD’li model, sosyal medya hesabından hakkında çıkan estetik iddialarını sert bir şekilde reddetti. Baldwin, “Yüzüme hiç dokunmadım” dedi.

İddiaları ortaya atan estetik uzmanları Dr. Darren Smith, Dr. Anthony Youn ve Dr. Adam Schaffner, 23 yaşındaki modelin defalarca estetik operasyon geçirdiğini öne sürmüştü.

New York’ta çalışan Dr. Darren Smith, Baldwin’in yanak ve çene kemiğinde müdahale olduğunu iddia ederek, “Çenenin bu kadar dikkat çekici hale gelmesi kilo kaybından da olabilir. Ama çene çevresine liposuction yaparak da bu görüntüyü sağlamak mümkün. Ya da çenenin üzerine enjekte edilen dolgularla kişinin böyle görünmesi sağlanabilir” demişti.

Estetik cerrah Dr. Anthony Youn ise “Görünüşe göre dudaklarına da dolgu enjekte ettirip daha kalın hale gelmelerini sağlamış. Ayrıca alnına yaptırdığı botoks ile kaşlarının şeklini değiştirmiş” şeklinde konuşmuştu.