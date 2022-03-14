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  4. Hailey Baldwin felç mi oldu? Ünlü yıldız ölümden döndü! Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin'in sağlık durumu nasıl?

Hailey Baldwin felç mi oldu? Ünlü yıldız ölümden döndü! Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin'in sağlık durumu nasıl?

14.03.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Justin Bieber ile evli olan ünlü model Hailey Bieber, önceki gün kahvaltı esnasında felç benzeri belirtiler göstermesi sebebiyle acil olarak hastaneye kaldırıldı. Ünlü model, sonrasında hastalığını sosyal medya hesabından açıkladı. Peki Hailey Baldwin felç mi oldu? Hailey Baldwin'in sağlık durumu nasıl? İşte son durumu ve merak edilenler!

Hailey Baldwin felç mi oldu? Ünlü yıldız ölümden döndü! Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin'in sağlık durumu nasıl?

Ünlü model Hailey Bieber, bu hafta hastaneye yattığı haberini onayladı. 25 yaşında olan Amerikalı model, Perşembe günü eşi Justin Bieber ile kahvaltı ederken rahatsızlandığını ve acile kaldırıldığını açıkladı. Peki Hailey Baldwin'in sağlık durumu nasıl?

HAILEY BALDWIN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü model Baldwin, California’nın tatil bölgesi Palm Springs’te hastaneye kaldırıldı. Bieber çiftinin, bu hafta Los Angeles'taki iki turne konserini takiben orada tatil yaptığı tahmin edilmekte. Olay sonrası Instagram’ından açıklamada bulunan Hailey Baldwin Bieber, “Perşembe sabahı eşimle kahvaltı yaparken felç benzeri belirtiler oluşmaya başladı ve acilen hastaneye ulaştırıldım” dedi.

"BEYNİMDE KAN PIHTISI OLUŞMUŞ"

haileyjustin

Bieber ayrıca “Beynimde az miktarda oksijen eksikliğine neden olan çok küçük bir kan pıhtısı oluştuğunu gördüler, ancak vücudum bunu kendi kendine yendi ve birkaç saat içinde tamamen iyileştim” ifadelerini kullandı.

"YAŞADIĞIM EN KORKUNÇ ANLARDAN BİRİ"

Bieber, “Bu kesinlikle yaşadığım en korkunç anlardan biri olmasına rağmen, şimdi evdeyim ve durumum iyi. Benimle ilgilenen tüm harika doktorlara ve hemşirelere çok minnettarım ve müteşekkirim! İyi dilek ve endişe ile ulaşan herkese, tüm destek ve sevgisi için teşekkür ederim” mesajını da ekledi.

Paris Moda Haftası’nda defilelere çıkmış olan ünlü model, kısa bir süre önce ülkesi Amerika’ya dönüş yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Model Hailey Baldwin Justin Bieber
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