Hain darbe girişimini bütün dünyaya anlatacak

MELTEM ÖZTÜRK - FETÖ'nün hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi kendisi gibi Mecliste olan milletvekilleriyle yaptığı röportajlarla, fotoğraflarla "Gazi Meclis'te O Gece" kitabını hazırlayan dönemin AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, şimdi kitabının 9 dildeki cep boyuyla dünyaya o geceyi anlatıyor.
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 15 Temmuz'u, "250 vatandaşın şehit, 2 bin 200 vatandaşın gazi olduğu Cumhuriyet tarihinde yaşanan en vahşi, en kanlı darbe girişimi" olarak niteledi.
Bunu bilmenin yetmediğini, sadece Türkiye’ye değil, dünyaya da anlatılması gerektiğini ifade eden Ünüvar, "Anlatılsın ki kafalarda tek bir şüphe kalmasın." dedi.
Ünüvar, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tatilini geçirdiği Marmaris’teki otelin ağır makineli silahlarla taranmasının, Gölbaşı’ndaki özel harekat polislerinin üzerine vahşice bomba atılmasının, Boğaziçi Köprüsü üzerindeki silahsız masum vatandaşların keskin nişancı üniformalı teröristler tarafından taranmasının, TBMM’nin bir asırlık tarihinde ilk kez uçak ve helikopterlerle bombalanmasının dramatik olduğunu söyledi.
- "Ciltler dolusu kitap yazılsa yeridir"
Necdet Ünüvar, her bir acı olayın çok çarpıcı ve yürek burkan hikayelerinin bulunduğunu ve her biri için ciltler dolusu kitap yazılsa yeri olduğunu belirtti.
"Gazi Meclis'te O Gece" kitabıyla 15 Temmuz gecesi TBMM’de yaşananları kaleme aldığını anımsatan Ünüvar, o gün Mecliste bulunan 81'i AK Parti'li, 16'sı CHP'li, 10'u MHP'li 107 milletvekilinden 76'sı ile röportaj yaparak bunu gecenin akış şemasına uygun, olabildiğince objektif bir şekilde tarihe not düşmeye çalıştığını anlattı.
Ünüvar, TBMM tarafından basılan iki baskıdan sonra, kitabının PTT tarafından Türkçe ve İngilizce olarak basıldığını, kitabın ağırlığı nedeniyle dağıtımının zor olduğunu söyledi.
TİKA tarafından ise Türkçe, İngilizce, Arapça, Arnavutça, Almanca, Boşnakça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça olarak tıpkı basım yapıldığını, bu kitapların yabancı misyonlara gönderildiğini ifade eden Ünüvar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Günümüz teknoloji çağı. 9 dilde yayınlanan kitapların her dildeki tam metnini karekodlarla PDF olarak 80 sayfaya sığdırdık. TİKA tarafından bastırılan her bir kitaba, o dilde 15 Temmuz 2016 gecesinin gerçek kahramanı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdim yazısı konuldu. Kitabın sonuna da Anadolu Ajansı tarafından Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanan 15 Temmuz gecesi yaşananların kronolojisi ilave edildi. Böylece 80 sayfa olarak hazırlanan cep boy 'Gazi Meclis'te O Gece' kitabı ile hain darbe girişiminin TBMM’de yaşanan yansımalarının neredeyse dünyanın tümüne anlatılması hedeflendi. Okuyucu, 9 dilden hangisini arzu ederse, cebinde taşıyabileceği yaklaşık 190 gram ağırlığındaki kitabından o dildeki metni karekodla kolayca telefonu, tableti ya da bilgisayarına yükleyerek okuma imkanı bulacaktır."