Hain darbe girişimini bütün dünyaya anlatacak

MELTEM ÖZTÜRK - FETÖ'nün hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi kendisi gibi Mecliste olan milletvekilleriyle yaptığı röportajlarla, fotoğraflarla "Gazi Meclis'te O Gece" kitabını hazırlayan dönemin AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, şimdi kitabının 9 dildeki cep boyuyla dünyaya o geceyi anlatıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 15 Temmuz'u, "250 vatandaşın şehit, 2 bin 200 vatandaşın gazi olduğu Cumhuriyet tarihinde yaşanan en vahşi, en kanlı darbe girişimi" olarak niteledi.

Bunu bilmenin yetmediğini, sadece Türkiye’ye değil, dünyaya da anlatılması gerektiğini ifade eden Ünüvar, "Anlatılsın ki kafalarda tek bir şüphe kalmasın." dedi.

Ünüvar, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tatilini geçirdiği Marmaris’teki otelin ağır makineli silahlarla taranmasının, Gölbaşı’ndaki özel harekat polislerinin üzerine vahşice bomba atılmasının, Boğaziçi Köprüsü üzerindeki silahsız masum vatandaşların keskin nişancı üniformalı teröristler tarafından taranmasının, TBMM’nin bir asırlık tarihinde ilk kez uçak ve helikopterlerle bombalanmasının dramatik olduğunu söyledi.