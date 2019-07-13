HABER

Hain darbe girişimini bütün dünyaya anlatacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.07.2019 12:35 | Son Güncelleme

FETÖ'nün hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi kendisi gibi Mecliste olan milletvekilleriyle yaptığı röportajlarla, fotoğraflarla "Gazi Meclis'te O Gece" kitabını hazırlayan dönemin AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, şimdi kitabının 9 dildeki cep boyuyla dünyaya o geceyi anlatıyor

MELTEM ÖZTÜRK - FETÖ'nün hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi kendisi gibi Mecliste olan milletvekilleriyle yaptığı röportajlarla, fotoğraflarla "Gazi Meclis'te O Gece" kitabını hazırlayan dönemin AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, şimdi kitabının 9 dildeki cep boyuyla dünyaya o geceyi anlatıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 15 Temmuz'u, "250 vatandaşın şehit, 2 bin 200 vatandaşın gazi olduğu Cumhuriyet tarihinde yaşanan en vahşi, en kanlı darbe girişimi" olarak niteledi.

Bunu bilmenin yetmediğini, sadece Türkiye’ye değil, dünyaya da anlatılması gerektiğini ifade eden Ünüvar, "Anlatılsın ki kafalarda tek bir şüphe kalmasın." dedi.

Ünüvar, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tatilini geçirdiği Marmaris’teki otelin ağır makineli silahlarla taranmasının, Gölbaşı’ndaki özel harekat polislerinin üzerine vahşice bomba atılmasının, Boğaziçi Köprüsü üzerindeki silahsız masum vatandaşların keskin nişancı üniformalı teröristler tarafından taranmasının, TBMM’nin bir asırlık tarihinde ilk kez uçak ve helikopterlerle bombalanmasının dramatik olduğunu söyledi.

- "Ciltler dolusu kitap yazılsa yeridir"

Necdet Ünüvar, her bir acı olayın çok çarpıcı ve yürek burkan hikayelerinin bulunduğunu ve her biri için ciltler dolusu kitap yazılsa yeri olduğunu belirtti.

"Gazi Meclis'te O Gece" kitabıyla 15 Temmuz gecesi TBMM’de yaşananları kaleme aldığını anımsatan Ünüvar, o gün Mecliste bulunan 81'i AK Parti'li, 16'sı CHP'li, 10'u MHP'li 107 milletvekilinden 76'sı ile röportaj yaparak bunu gecenin akış şemasına uygun, olabildiğince objektif bir şekilde tarihe not düşmeye çalıştığını anlattı.

Ünüvar, TBMM tarafından basılan iki baskıdan sonra, kitabının PTT tarafından Türkçe ve İngilizce olarak basıldığını, kitabın ağırlığı nedeniyle dağıtımının zor olduğunu söyledi.

TİKA tarafından ise Türkçe, İngilizce, Arapça, Arnavutça, Almanca, Boşnakça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça olarak tıpkı basım yapıldığını, bu kitapların yabancı misyonlara gönderildiğini ifade eden Ünüvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günümüz teknoloji çağı. 9 dilde yayınlanan kitapların her dildeki tam metnini karekodlarla PDF olarak 80 sayfaya sığdırdık. TİKA tarafından bastırılan her bir kitaba, o dilde 15 Temmuz 2016 gecesinin gerçek kahramanı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdim yazısı konuldu. Kitabın sonuna da Anadolu Ajansı tarafından Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanan 15 Temmuz gecesi yaşananların kronolojisi ilave edildi. Böylece 80 sayfa olarak hazırlanan cep boy 'Gazi Meclis'te O Gece' kitabı ile hain darbe girişiminin TBMM’de yaşanan yansımalarının neredeyse dünyanın tümüne anlatılması hedeflendi. Okuyucu, 9 dilden hangisini arzu ederse, cebinde taşıyabileceği yaklaşık 190 gram ağırlığındaki kitabından o dildeki metni karekodla kolayca telefonu, tableti ya da bilgisayarına yükleyerek okuma imkanı bulacaktır."

Tarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymışTarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymış
Milletvekili Yavuzyılmaz'dan maden şehidi yakınları için kanun teklifiMilletvekili Yavuzyılmaz'dan maden şehidi yakınları için kanun teklifi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Ağaç Dikme Bayramı' fikrine yeşil ışıkCumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Ağaç Dikme Bayramı' fikrine yeşil ışık
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Gazi Meclis'te O Gece necdet ünüvar

En Çok Okunan Haberler

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

ABD'den Yunanistan'a yeşil ışık!

ABD'den Yunanistan'a yeşil ışık!

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu: Hakları olmayan maaşlar alıyorlar

Ekrem İmamoğlu: Hakları olmayan maaşlar alıyorlar

Ekrem İmamoğlu, yeniden Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdıkları

Ekrem İmamoğlu, yeniden Anıtkabir'de! İşte deftere yazdıkları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

'15 Temmuz' görselleri sosyal medya hesaplarında

'15 Temmuz' görselleri sosyal medya hesaplarında

"15 Temmuz tiyatro değil, bal gibi kanlı bir darbe girişimiydi"

CHP'li Özel'den 15 Temmuz açıklaması

Anketçi Mehmet Ali Kulat'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan iddialarına açıklama

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.