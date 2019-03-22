"Hain darbe girişimini kafalardan silmeye çalışıyorlar"

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, "(Domates, patlıcan, soğan, patates) diyor, senin kafandan 251 şehit verdiğimiz, 2 bin 100 gazimizin olduğu o kanlı geceyi, 15 Temmuz hain darbe girişimini silmeye çalışıyorlar. Bu, Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülüktür." dedi.

Taraklı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde partisinin ilçe teşkilatınca düzenlenen toplantıya katılan Bülbül, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini söyledi.

Birilerinin bir, iki sene önce yaşananları silmek için çaba sarf ettiğini aktaran Bülbül, "(Domates, patlıcan, soğan, patates) diyor, senin kafandan 251 şehit verdiğimiz, 2 bin 100 gazimizin olduğu o kanlı geceyi, 15 Temmuz hain darbe girişimini silmeye çalışıyorlar. Bu, Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülüktür. O gece hesap yarım kaldı. Kimin hesabı yarım kaldı? Türkiye'ye kötülük yapmak isteyenlerin ve Türkiye'yi bir kaos, iç savaş içerisine sokmaya çalışanların hesabı yarım kaldı. O hesabı alt üst eden, sizlerin, Türk milletinin feraseti ve o gece ortaya koymuş olduğu dik duruştur." diye konuştu.