HABER

"Hain darbe girişimini kafalardan silmeye çalışıyorlar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 22:39 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül: - "(Domates, patlıcan, soğan, patates) diyor, senin kafandan 251 şehit verdiğimiz, 2 bin 100 gazimizin olduğu o kanlı geceyi, 15 Temmuz hain darbe girişimini silmeye çalışıyorlar. Bu, Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülüktür" - "Türkiye'nin başına üşüşen bütün belaları, musibetleri defetmeye ant içmiş olan Cumhur İttifakı'na destek verirseniz, bu duruş nihayetinde ekonomik refahı da getirecektir"

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, "(Domates, patlıcan, soğan, patates) diyor, senin kafandan 251 şehit verdiğimiz, 2 bin 100 gazimizin olduğu o kanlı geceyi, 15 Temmuz hain darbe girişimini silmeye çalışıyorlar. Bu, Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülüktür." dedi.

Taraklı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde partisinin ilçe teşkilatınca düzenlenen toplantıya katılan Bülbül, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini söyledi.

Birilerinin bir, iki sene önce yaşananları silmek için çaba sarf ettiğini aktaran Bülbül, "(Domates, patlıcan, soğan, patates) diyor, senin kafandan 251 şehit verdiğimiz, 2 bin 100 gazimizin olduğu o kanlı geceyi, 15 Temmuz hain darbe girişimini silmeye çalışıyorlar. Bu, Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülüktür. O gece hesap yarım kaldı. Kimin hesabı yarım kaldı? Türkiye'ye kötülük yapmak isteyenlerin ve Türkiye'yi bir kaos, iç savaş içerisine sokmaya çalışanların hesabı yarım kaldı. O hesabı alt üst eden, sizlerin, Türk milletinin feraseti ve o gece ortaya koymuş olduğu dik duruştur." diye konuştu.

Bülbül, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti meydanlara davetini ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tavrını anımsatarak, milletinden yana endişe hisseden liderlerin eksik olmaması temennisinde bulundu.

- "Yarın geç olabilir"

Bülbül, dünyanın bir savaşa doğru gittiğini ifade ederek, bu savaşın tam ortasında Anadolu coğrafyasının bulunduğunu anlattı.

Uyumaya ve yılgınlığa düşecek vaktin olmadığını dile getiren Bülbül, "Gelecek nesillerimizi iyi düşünmemiz lazım. Bugün belki sandıklarda vereceğimiz oylarla, ortaya koyacağımız tavırla milli iradeye uygun tavır ve duruşla yarın Türkiye'nin aksi durumlarda başına gelebilecek felaketleri önleme imkanına sahibiz. Fakat yarın geç olabilir. Herkes fermada, Türkiye'nin zaaf içerisine düşmesini bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bulunduğu dar boğazdan geçeceğini söyleyen Bülbül, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin başına üşüşen bütün belaları, musibetleri defetmeye ant içmiş olan Cumhur İttifakı'na destek verirseniz, bu duruş nihayetinde ekonomik refahı da getirecektir. Ekonomik olarak alınan tedbirler, meyvelerini yavaş yavaş vermeye başladı. İnşallah Türkiye ile ekonomik yönden de oynayamayacakları duruma geleceğiz. Her yerde, her şeyde milli ve yerli olmanın formüllerini arıyoruz, bunun mücadelesini veriyoruz. Tohumumuz da sanayimiz de silahlarımız da milli olacak."

MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar da Millet İttifakı'nın yerel seçimler üzerinden ülkeyi bir meşruiyet tartışmasına sokmak istediğini savunarak, vatandaşlardan kullanacakları oylarla bu tartışmalara son vermelerini istedi.

Cumhur İttifakı MHP Taraklı Belediye Başkan Adayı İbrahim Pilavcı ise seçilmesi halinde ilçede ve Yenidoğan Mahallesi'nde gerçekleştireceği projeleri anlattı.

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Türk dünyası Nazarbayev’in engin tecrübesine ihtiyaç duyacaktır”Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Türk dünyası Nazarbayev’in engin tecrübesine ihtiyaç duyacaktır”
Bakan Pakdemirli'den üreticiler için 1 milyar 432 milyon TL'lik ödeme açıklaması (3)Bakan Pakdemirli'den üreticiler için 1 milyar 432 milyon TL'lik ödeme açıklaması (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sakarya Taraklı

En Çok Okunan Haberler

Dolarda hareketli saatler!

Dolarda hareketli saatler!

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Gana'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

Gana'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

Suikast timi için karar belli oldu!

Suikast timi için karar belli oldu!

Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Gereken hesabı vereceksin

Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Gereken hesabı vereceksin

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı mı? Emniyet açıkladı

Gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı mı? Emniyet açıkladı

Denizli Acıpayam'da bir deprem daha!

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

Bakan Soylu duyurdu: 2 bin 500 kadın polis alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde

Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Son dakika: FETÖ'nün suikast timi için karar belli oldu!

Suikast timi için karar belli oldu!

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.