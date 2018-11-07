'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Şehit Çetin Çakmak Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı da olan, fıkıh dersi öğretmeni Harun K., Atatürk'e hakaretten gözaltına alındı. Öğrencilerin oluşturduğu köşedeki Atatürk fotoğrafına bakan Harun K.'nin, "İndirin bunu, hain hain bana bakıyor" dediği iddia edildi. Olayla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce de soruşturma başlatıldı. 'HAİN HAİN BANA BAKIYOR' Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle Şehit Çetin Çakmak Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında, sınıfta Ulu Önder'in fotoğrafının da olduğu bir köşe oluşturdu. 6 Kasım Salı günü ilk iki dersi fıkıh olan 10'uncu sınıfa, Müdür Yardımcısı Harun K. ders için geldi. Öğrencilerin astığı panodaki Atatürk fotoğrafına bakan Harun K., iddiaya göre, "İndirin bunu, hain hain bana bakıyor, ben bundan korkuyorum" diyerek, öğrencilere fotoğrafı indirtti. Durumdan haberdar olan bir öğrencinin velisinin şikayetçi olması üzerine Harun K. gözaltına alındı. Harun K.'nin polisteki ifadesinin ardından bugün mahkemeye sevk edileceği belirtildi.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olayla ilgili kendilerine bilgi notu geldiği, Atatürk fotoğrafının yırtılması gibi bir durum olmadığı, yer değiştirilmesiyle ilgili sorunlar ortaya çıktığı ve bu konuda idari soruşturma açılarak müfettiş görevlendirildiği belirtildi. Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak ise okul idaresinden gelen bilgi notu üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "İndirtme değil, oradaki Müdür Yardımcısı arkadaş, 'Her şeyi değerli olduğu yere asalım' gibi bir cümle, ifade kullanmış. Oradan bir tartışma çıkmış, bize de öyle bilgi geldi. Biz de hemen idari soruşturma başlattık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdik ve hemen müfettiş gönderildi. Bildiğimiz şu an bu kadar" dedi. 'Hain' sözüyle ilgili bir şey duymadığını, kendilerine gelen notta da böyle bir ifade olmadığını belirten Solak, bilgi notunda Müdür Yardımcısı'nın bu fotoğrafı daha iyi bir yere asmak gerektiği şeklinde ifadesi olduğu, müfettişlerin idari soruşturma neticesinde gereğini yapacağını açıkladı.