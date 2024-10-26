Hain Gülen'in cenazesinde yüzlerini gizlemeye çalıştılar ama kim oldukları ortaya çıktı! Özellikle bir isim dikkat çekti

Geçtiğimiz günlerde ölen FETÖ'nün terörist elebaşı Fetullah Gülen'in cenaze töreni ABD'nin New Jersey’deki Skylands Stadium'da gerçekleşmişti. Cenazeye katılanların yüznü gizlemek için girdikleri çaba dikkat çekmişti. İlginç görüntülerin çıkması kamuoyunun ilgisini çekerken yüzlerini gizleyen örgüt üyelerinin kimler olduğu ortaya çıktı.

KİMLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Cenaze boyunca yüzlerini gizleyen bazı örgüt üyelerinin kimlikleri tespit edildi.Belirlenen bazı isimlerin eski Binbaşı Ahmet Kalkan, eski Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu ve eski Binbaşı Engin Büker olduğu tespit edildi.

DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA ABD'DEYDİ

15 Temmuz soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen eski Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu'nun darbe girişimi sırasında ABD'de bulunduğu ve örgütte önemli görevler üstlendiği biliniyor.