HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hain Gülen'in nereye gömüleceği belli oldu! Mezar yerinde bile fırsatçılıklarını konuşturdular

Hain Gülen'in nereye gömüleceği belli oldu! Mezar yerinde bile fırsatçılıklarını konuşturdular

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.10.2024 11:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt dışında ölen terörist elebaşı Fetullah Gülen'in nereye gömüleceği belli oldu. Pensilvanya'da çiftliği olduğu bilinen hainin mezarının da bu çiftlik içinde yer alacağı belirtildi. Öte yandan hain Gülen kendi çiftliği içine defnedilirse eyalet yasalarına göre arsa vergiden muaf tutulacak.

Hain Gülen'in nereye gömüleceği belli oldu! Mezar yerinde bile fırsatçılıklarını konuşturdular

Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan devlet kadrolarına sızıp çok sayıda insanın hayatını karartan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen'in öldüğü dün açıklanmıştı. FETÖ liderinin tedavi gördüğü St. Luke Hastanesi, hain Gülen'in doğal nedenlerle öldüğünü duyurdu.

gülen1

ELEBAŞI GÜLEN NEREYE GÖMÜLECEK?

Amerika'nın Sesi muhabiri Mehmet Sümer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fethullah Gülen'in nereye gömüleceğine dair bilgi verdi. Terör örgütü liderinin Türkiye'ye gömülmek istediği iddia edilince bu konu kamuoyunda gündem olarak tepki çekmişti.

thumbs_b_c_250d5966030d1f40ec36963442580ec9

'İDDİALAR DOĞRU DEĞİL, CENAZE SAKLANMADI'

Mehmet Sümer, yaptığı açıklamada, Fethullan Gülen'in cenazesinin gece hastane morgunda bekletildiğini, bazı iddiaların aksine saklanmadığını aktardı. Sümer, cenazenin, Gülen'in çiftliğinin bahçesine gömülmesine karar verildiğini bildirdi.

VERGİ DETAYI

Sümer ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Fetullah Gülen'in cenazesi eğer izin alınıp bugüne kadar konakladığı çiftlik alanına gömülürse, arazi Pensilvanya yasalarına göre bundan böyle her türlü vergiden de muaf olacak. Yasaya göre mezar, anıt mezar ve benzeri araziler vergi muafiyeti kazanıyor." bilgisini paylaştı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
terörist Fetullah Gülen mezar
En Çok Okunan Haberler
Fetullah Gülen'le olan fotoğrafını paylaştı: "Daha birkaç saat önce..."

Fetullah Gülen'le olan fotoğrafını paylaştı: "Daha birkaç saat önce..."

Popstar Özlem Güneş tesettürden çıktı; botoks yaptırıp kocasından boşandı

Popstar Özlem Güneş tesettürden çıktı; botoks yaptırıp kocasından boşandı

Saat verildi: Kar, yağmur, rüzgar! Kuvvetli olacak

Saat verildi: Kar, yağmur, rüzgar! Kuvvetli olacak

Hain Gülen'le dershanenin üst katında yemekli görüşme

Hain Gülen'le dershanenin üst katında yemekli görüşme

Günlerce darp edip böcek yedirdiler, dişlerini kırıp kameraya aldılar! İşkenceciler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı

Günlerce darp edip böcek yedirdiler, dişlerini kırıp kameraya aldılar! İşkenceciler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı

Şimdi de 'stent' çetesi! Sağlık sektöründe yeni skandal

Şimdi de 'stent' çetesi! Sağlık sektöründe yeni skandal

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.