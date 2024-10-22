Hain Gülen'in nereye gömüleceği belli oldu! Mezar yerinde bile fırsatçılıklarını konuşturdular

Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan devlet kadrolarına sızıp çok sayıda insanın hayatını karartan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen'in öldüğü dün açıklanmıştı. FETÖ liderinin tedavi gördüğü St. Luke Hastanesi, hain Gülen'in doğal nedenlerle öldüğünü duyurdu.

ELEBAŞI GÜLEN NEREYE GÖMÜLECEK?

Amerika'nın Sesi muhabiri Mehmet Sümer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fethullah Gülen'in nereye gömüleceğine dair bilgi verdi. Terör örgütü liderinin Türkiye'ye gömülmek istediği iddia edilince bu konu kamuoyunda gündem olarak tepki çekmişti.

'İDDİALAR DOĞRU DEĞİL, CENAZE SAKLANMADI'

Mehmet Sümer, yaptığı açıklamada, Fethullan Gülen'in cenazesinin gece hastane morgunda bekletildiğini, bazı iddiaların aksine saklanmadığını aktardı. Sümer, cenazenin, Gülen'in çiftliğinin bahçesine gömülmesine karar verildiğini bildirdi.

VERGİ DETAYI

Sümer ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Fetullah Gülen'in cenazesi eğer izin alınıp bugüne kadar konakladığı çiftlik alanına gömülürse, arazi Pensilvanya yasalarına göre bundan böyle her türlü vergiden de muaf olacak. Yasaya göre mezar, anıt mezar ve benzeri araziler vergi muafiyeti kazanıyor." bilgisini paylaştı.