Hain Gülen öldü ama yalanı yazıya döküldü! 11 Kasım'daki 'Atatürk' detayına sadece ona inananlar kandı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 1 numarası, asılsız iddialarla açılan davaların baş mimarı ve acımasız bir örgütün kurucusu Fetullah Gülen geçtiğimiz günlerde öldü ve önceki günde yıllardır yaşadığı ABD'de gömüldü.

MEZAR TAŞI BİLE YALAN

Cenazesine gelenler bile yüzlerini sakladı ancak daha sonra yüzlerinin saklayanların da kimlikleri ortaya çıktı. Hayatını yalanlara adayan hain Gülen'in mezar taşında bile doğrular yazmıyor. Gülen'in doğum tarihi 1941 olmasına rağmen 1938 yazıldı. Bu bile bir algının operasyonu.

Gazeteci Nedim Şener konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu;

Vatan haini FETÖ elebaşı gülen yıllardır hizmet ettiği Amerika toprağına gömüldü.

Ama ölümünde bile yalan, riya ve sahtekarlığa devam etti; 1941 doğumlu FETÖ elebaşı mezar taşına tarihi 1938 olarak yazıldı. Çünkü FETÖ elebaşı doğum tarihini örgüt içinde 11 Kasım 1938 olarak kullanıyordu. 10 Kasım’da “Deccal” dediği Atatürk’ün ölümünün ardından, kendisinin de 11 Kasım 1938’de “Mehdi” olarak dünyaya geldiği yalanı ile mankurtlarını avuttu.

Vatan hainlerine vatansızlara ibret olsun.