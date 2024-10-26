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Hain Gülen öldü ama yalanı yazıya döküldü! 11 Kasım'daki 'Atatürk' detayına sadece ona inananlar kandı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
26.10.2024 10:15
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Hain FETÖ'nün hain elebaşı Fetullah Gülen geçtiğimiz günlerde öldü ve yaşadığı ABD'de gömüldü. Hayatını yalanlar üzerine kuran ve algılarla kendine terörist toplayan Gülen'in mezar taşına doğum tarihi 1941 olmasına rağmen 11 Kasım 1938 yazıldı. Hainin bu yalanının sebebi ise kendini Ulu Önder Mustafa Kemal'in vefatından sonra gelen 'mehdi' olarak tanıtmasıydı. Gülen'e inanan acizler ise yıllarca bu yalana inandı.

Hain Gülen öldü ama yalanı yazıya döküldü! 11 Kasım'daki 'Atatürk' detayına sadece ona inananlar kandı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 1 numarası, asılsız iddialarla açılan davaların baş mimarı ve acımasız bir örgütün kurucusu Fetullah Gülen geçtiğimiz günlerde öldü ve önceki günde yıllardır yaşadığı ABD'de gömüldü.

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MEZAR TAŞI BİLE YALAN

Cenazesine gelenler bile yüzlerini sakladı ancak daha sonra yüzlerinin saklayanların da kimlikleri ortaya çıktı. Hayatını yalanlara adayan hain Gülen'in mezar taşında bile doğrular yazmıyor. Gülen'in doğum tarihi 1941 olmasına rağmen 1938 yazıldı. Bu bile bir algının operasyonu.

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Gazeteci Nedim Şener konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu;

Vatan haini FETÖ elebaşı gülen yıllardır hizmet ettiği Amerika toprağına gömüldü.

Ama ölümünde bile yalan, riya ve sahtekarlığa devam etti; 1941 doğumlu FETÖ elebaşı mezar taşına tarihi 1938 olarak yazıldı. Çünkü FETÖ elebaşı doğum tarihini örgüt içinde 11 Kasım 1938 olarak kullanıyordu. 10 Kasım’da “Deccal” dediği Atatürk’ün ölümünün ardından, kendisinin de 11 Kasım 1938’de “Mehdi” olarak dünyaya geldiği yalanı ile mankurtlarını avuttu.

Vatan hainlerine vatansızlara ibret olsun.

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Fetullah Gülen mezar taşı doğum günü
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