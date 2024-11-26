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  4. Hain öldü, operasyonlar devam! FETÖ yöneticilerinden biri de o; oğlu İstanbul'da yakalandı

Hain öldü, operasyonlar devam! FETÖ yöneticilerinden biri de o; oğlu İstanbul'da yakalandı

26.11.2024 10:06
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Terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlar elebaşı Fetullah Gülen öldükten sonra da devam ediyor. İstanbul'da FETÖ'nün aranan yöneticilerinden Naci Tosun'un örgüt üyesi avukat oğlu Seyfullah Tosun yakalandı, mahkemece tutuklandı.

Hain öldü, operasyonlar devam! FETÖ yöneticilerinden biri de o; oğlu İstanbul'da yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında örgüte ait evlerde ev abisi, lise talebe mesulü olan, örgüte ait evlerde kalan, 'Salih' ve 'Hakan' kod isimlerini kullandığı şeklinde 5 itirafçı beyanı bulunan örgütün yöneticilerinden Naci Tosun'un oğlu Seyfullah Tosun için soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyfullah Tosun'un örgütün tepe yönetim kadrosunda bulunan kişiler ile telefon irtibatında olduğunu, örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK kapsamında kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörlüğünde 2014-2016 tarihleri arasında SGK kaydı bulunduğunu belirledi. TEM ekipleri halen avukat olarak çalışan Seyfullah Tosun'un Kadıköy'de kaldığı adresi belirledi.

Çalışmalarını tamamlayan polis, 23 Kasım Cumartesi günü saat 07:10'da Tosun'un adresine operasyon düzenledi. Operasyonda Tosun yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tosun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HAİN GÜLEN GEÇEN AY ÖLMÜŞTÜ

FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen 21 Ekim tarihinde ABD'de hastanede ölmüştü.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fetö
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