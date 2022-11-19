Hain saldırı ertelenmiş! Mesajlaşmada tespit edildi: Teröristler kararından caymış... Yeni görüntülerde keşif saat saat ortaya çıktı

Beyoğlu'nda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin çalışmalarını sürdüren emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın, terör örgütünden aldığı talimat üzerine Türkiye'ye gelişini, saldırıya ilişkin keşiflerini ve patlama günü yaptıklarını adım adım deşifre etti. Ayrıca Albashır'in patlamanın ardından taksiyle Esenler'e gittiği ve Ahmet Jarkas'la buluşup Küçükçekmece'ye geçtikleri görüntüler de ortaya çıktı.

TALİMAT ÜZERİNE TÜRKİYE'YE GİRİŞ

Suriye'nin Halep şehrinde 1999 yılında doğan terörist Ahlam Albashır, PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması olan YPG üst düzey sorumlularınca verilen talimat üzerine, İdlib'e giderek Bilal Hassan ile kaçakçılar aracılığıyla sınırdan geçip 27 Temmuz'da Türkiye'ye giriş yaptı.

Aldıkları örgütsel talimat üzerine Esenler'de tekstil atölyesi işleten Ferhat Habeş ile Fatma Berkel'in ikametlerine giderek yerleşen Albashır ve Hassan bu evde belli bir süre kaldı.

Daha sonra bu kişilerin işlettiği tekstil atölyesine taşınan Albashır ve Hassan bir süre de burada barındı.

İLETİŞİM TRAFİĞİ

Tekstil atölyesinde çalışan Bilal Hassan, Ahmet Haj Hasan ile iletişim kurarken, Ahlam Albashır ise Ahmet Haj Hasan'ın gayri resmi eşi Rama Eltaha ile irtibat kurdu.

Terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan, atölyede kaldıkları sürede Rama Eltaha'nın oğlu Ahmet Elşeybun ile irtibata geçti.

İLK KEŞİF 22 EKİM'DE YAPILDI

Ahlam Albashır, örgütsel talimat üzerine patlamanın meydana geldiği Taksim'de 22 Ekim saat 18.08 sıralarında ilk keşif çalışmasına Ahmet Elşeybun ve onun aracılığıyla ulaştığı korsan taksicilik yapan Yasir Al Korali vasıtasıyla gitti.

Albashır, ilk keşifte tam bombayı patlattığı yerde cep telefonuyla görüntü de aldı.

Belirli bir süre sonra korsan taksicilik yapan Yasir Al Korali'ye bizzat ulaşarak iletişim kuran terörist Albashır, Taksim bölgesinde 4 Kasım saat 17.30 sıralarında ikinci kez keşif yaptı.

Yasir Al Korali, bu keşif sürecinde terörist Albashır'ı bekleyip tekrar tekstil atölyesine bıraktı.

Terörist Albashir, son keşfini ise 8 Kasım'da gerçekleştirdi.

Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan 12 Kasım'da Taksim'e tekrar gitmeye karar verdi. Yasir Al Korali ile irtibat kuran Albashır ve Hassan, daha sonra vazgeçip, gidişlerini 13 Kasım'a erteledi.

Bu görüşme, Yasir Al Korali ile Ahlam Albashır'ın mesaj yazışmalarında tespit edildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma dosyasına konulan görüntülerde, terörist Albashır, patlamanın ardından taksiye binerek Esenler'e gitti. Albashır yoldayken de 16.54'te onu kaçırmakla görevlendirilen Ahmet Jarkas ise Kazım Karabekir Mahallesi'nde beklemeye başladı.

17.29'da Albashır'in bindiği taksi Esenler Çinçindere Caddesi'ne geldi. Albashır burada taksiden indi ve Jarkas'ın yanına doğru yürümeye başladı.

İkili 17.36'da buluştu ve Jarkas'ın aracının yanına doğru yürümeye başladı. İkili 17.37'de Jarkas'a ait otomobile bindi. Otomobil buradan Küçükçekmece'ye doğru yol almaya başladı.

Jarkas idaresindeki araç 17.43'te Avrupa Otoyolu istikametine, 18.06'da da Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Bozdoğan Sokağa girdi.

(AA-DHA)

