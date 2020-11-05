HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hain saldırıda şehit düşen Vanlı işçi son yolculuğuna uğurlandı

Hain saldırıda şehit düşen Vanlı işçi son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 20:42 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Derecik ilçesinde teröristler tarafından yol çalışması yapan iş makinesine düzenlenen saldırıda şehit olan üç işçiden Mehmet Reşat Keskin (46) gözyaşları arasında toprağa verildi.Derecik ilçesi Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine terör örgütü tarafından füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı yapılmış, saldırısı sonucu 3 işçi şehit düşmüştü.

Hakkari’nin Derecik ilçesinde teröristler tarafından yol çalışması yapan iş makinesine düzenlenen saldırıda şehit olan üç işçiden Mehmet Reşat Keskin (46) gözyaşları arasında toprağa verildi.
Derecik ilçesi Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine terör örgütü tarafından füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı yapılmış, saldırısı sonucu 3 işçi şehit düşmüştü. Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından şehit Mehmet Reşat Keskin’in naaşı Van’ın Edremit ilçesine getirildi. Burada Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, şehit yakınları ve vatandaşların katılımıyla İl Müftü Vekili Sacit Emiri tarafından cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazının ardından 3 çocuk babası şehit Keskin’in naaşı Eski Van Şehir Mezarlığına gözyaşları arasında toprağa verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti! ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti!
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
İzmir artçı depremler listesi!İzmir artçı depremler listesi!
En Çok Okunan Haberler
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Antalya'da 'Çelik Kafes' operasyonu! Bazada yakalandı
Antalya'da 'Çelik Kafes' operasyonu! Bazada yakalandı
Kuşu Şanslı için kaybettiği 10 saniye hayatını kurtardı
Kuşu Şanslı için kaybettiği 10 saniye hayatını kurtardı
'Ayda bizim kızımız' diyerek eğitim masraflarını üstlendi
'Ayda bizim kızımız' diyerek eğitim masraflarını üstlendi
Diğer Haberler
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge! Koronavirüs denetimlerinde yeni dönem!
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
5 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
5 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Kırıkkale'de şehit ağabeyine darp! Bakan Pakdemirli'den açıklama
Skandal olay! Şehit ağabeyini darp ettiler
10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım hangi güne denk geliyor? 10 Kasım’da okullar açık mı? 10 Kasım’da mesai var mı?
10 Kasım resmi tatil mi?
DHKP-C operasyonuyla ilgili flaş detaylar ortaya çıktı!
DHKP-C operasyonuyla ilgili flaş detaylar ortaya çıktı!
Yer: Samsun! 'Niçin ucuz limon satıyorsun' deyip dehşet saçtı!
Yer: Samsun! 'Niçin ucuz limon satıyorsun' deyip dehşet saçtı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.