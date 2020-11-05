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Hain saldırıda şehit sayısı 3’e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 09:11 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Derecik ilçesinde teröristlerce düzenlenen füzeli saldırıda şehit olan sivil işçi sayısı 3’e yükseldi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 4 Kasım 2020 tarihinde Derecik ilçesi Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan sivil iş makinesine yönelik bölücü terör örgütü tarafından füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldığı belirtildi.

Hakkari’nin Derecik ilçesinde teröristlerce düzenlenen füzeli saldırıda şehit olan sivil işçi sayısı 3’e yükseldi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 4 Kasım 2020 tarihinde Derecik ilçesi Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan sivil iş makinesine yönelik bölücü terör örgütü tarafından füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan terör saldırısı sonucu 1 sivil işçimiz şehit olmuş, 2 sivil işçimiz ağır yaralanmıştı. Ağır yaralanan 2 sivil işçimiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede büyük çaplı operasyon başlatılmıştır” denildi.

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