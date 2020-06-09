Hain saldırıdan yaralı kurtulan işçi o anları anlattı

Çatak-Pervari karayolunun 25'inci kilometresinde bulunan Narlı ile Övecek mahallelerinin yakınındaki dağlık Belbuka Yaylası bölgesinde, yol çalışması yapan işçileri taşıyan servis aracı, Çatak ilçe merkezine gelirken, PKK'lı teröristlerin daha önceden yola döşedikleri el yapımı patlayıcı infilak etti. Meydana gelen patlamada servis aracında bulunan Murat Yağdıran ile Emrah Baran olay yerinde şehit olurken, 8 işçi de yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Ardından da bölgede operasyon başlatıldı.

Patlamada yaralanan 8 işçi ise helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İşçilerden durumu ağır olan 2'si ameliyat için yoğun bakım servisine kaldırılırken, 2'sinin tedavisi plastik cerrahi servisinde devam ediyor. Tedavileri tamamlanan 4 işçi ise taburcu edildi. Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim yardımcıları Dahiliye Uzmanı Dr. Cezmi Meral ile Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Abdullah Aşur, tedaviye alınan Abdullah Dokuz'u ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.