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Hain saldırıdan yaralı kurtulan işçi o anları anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 15:22 | Son Güncelleme

Van'da PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırısında 2 işçi şehit oldu, 8 işçi ise yaralandı. Saldırıdan yaralı kurtulan kamyon şoförü 4 çocuk babası Abdullah Dokuz, teröristlerin servis aracına el yapımı patlayıcı ile düzenlediği saldırıyı anlattı.

Hain saldırıdan yaralı kurtulan işçi o anları anlattı

Çatak-Pervari karayolunun 25'inci kilometresinde bulunan Narlı ile Övecek mahallelerinin yakınındaki dağlık Belbuka Yaylası bölgesinde, yol çalışması yapan işçileri taşıyan servis aracı, Çatak ilçe merkezine gelirken, PKK'lı teröristlerin daha önceden yola döşedikleri el yapımı patlayıcı infilak etti. Meydana gelen patlamada servis aracında bulunan Murat Yağdıran ile Emrah Baran olay yerinde şehit olurken, 8 işçi de yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Ardından da bölgede operasyon başlatıldı.

Patlamada yaralanan 8 işçi ise helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İşçilerden durumu ağır olan 2'si ameliyat için yoğun bakım servisine kaldırılırken, 2'sinin tedavisi plastik cerrahi servisinde devam ediyor. Tedavileri tamamlanan 4 işçi ise taburcu edildi. Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim yardımcıları Dahiliye Uzmanı Dr. Cezmi Meral ile Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Abdullah Aşur, tedaviye alınan Abdullah Dokuz'u ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Plastik cerrahi servisinde tedaviye alınan 4 çocuk babası kamyon şoförü Abdullah Dokuz, teröristlerin düzenlediği hain saldırının nasıl gerçekleştirildiğini anlattı. Dokuz, şunları ifade etti: "Olay Narlı bölgesinde oldu. Paydostan sonra sivil servis aracıyla dönerken, teröristler bombayı tuzaklamışlar. Serviste 10 kişi vardık. Teröristler, patlayıcıyı bizim yaptığımız yola döşediler. Biz o yolda geçerken arabanın altında patladı. Ben aracın orta kısmında oturuyordum. Zaten patlama bir anda oldu. Bilincimi kaybetmedim. Benim bilincim yerinde olduğu için camları kırıp, arkadaşlarımı ben araçtan çıkardım. Sağ olsunlar askerlerimiz olay yerine geldiler, serum bağladılar yaralılara. Sonra helikopterler geldi. Bizi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ettiler."

(DHA)

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