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  4. Hain saldırının ardından büyük tepki çekti! Diyarbakır'da polis ekipleri harekete geçti: Parti binalarına operasyonda o bayraklar toplandı

Hain saldırının ardından büyük tepki çekti! Diyarbakır'da polis ekipleri harekete geçti: Parti binalarına operasyonda o bayraklar toplandı

19.12.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da polis servis aracına teröristlerce düzenlenen hain saldırının ardından, bölgedeki kimi partilerin binalara Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrakları asılması kamuoyunda tepki topladı. Bunun üzerine polis ekipleri binalara operasyon düzenledi, balkonlardaki bayraklar toplandı. Partilerde ise arama yapıldığı belirtildi.

Hain saldırının ardından büyük tepki çekti! Diyarbakır'da polis ekipleri harekete geçti: Parti binalarına operasyonda o bayraklar toplandı

Diyarbakır'da geçtiğimiz cuma günü polis servis aracına bombalı araç patlatılarak saldırı düzenlemiş, olayda can kaybı yaşanmamıştı. Bunun üzerine kentteki bazı parti binalarında asılı duran bayraklar için polisler harekete geçti.

SALDIRIDAN SONRA ASTILAR

Diyarbakır’da faaliyet yürüten PAK, PSK ve Azadi Hareketi'nin bulunduğu binalara, 16 Aralık’ta çevik kuvvet aracına bombalı araçla düzenlenen saldırı sonrası, 17 Aralık’ta asılan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrakları kamuoyunda tepkiye neden oldu. 

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BAYRAKLAR İNDİRİLDİ

Savcılık tarafından alınan kararla binalara giren İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, balkonlara asılan bayrakları indirirken, olay yeri inceleme ekipleri de parmak izi çalışması yaptı.

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Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen bazı materyaller ise incelenmek üzere emniyete götürüldü.

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Polis servisine hain saldırı! Bombalı araç patlatıldı, yaralılar var Polis servisine hain saldırı! Bombalı araç patlatıldı, yaralılar var

(DHA)

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