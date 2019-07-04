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"Hain saldırıyı unutmadık, unutmayacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 11:46 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: - "İnsanlık tarihinin en acımasız günlerinden bir tanesi 5 Temmuz 1993 tarihinde Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde yaşanmıştır. PKK terörü, 33 vatandaşımızı acımasızca katletmiştir. Bu hain saldırıyı unutmadık, unutmayacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "İnsanlık tarihinin en acımasız günlerinden bir tanesi 5 Temmuz 1993 tarihinde Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde yaşanmıştır. PKK terörü, 33 vatandaşımızı acımasızca katletmiştir. Bu hain saldırıyı unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Usta, yaptığı yazılı açıklamada, Başbağlar Katliamı'nın 26'ncı yılı vesilesiyle yayımladığı mesajında, en temel insan hakkının hayat olduğunu ve hiçbir gerekçenin hayat hakkının üzerine olamayacağını vurguladı.

Günümüz dünyasının, yaşama hakkına, barış ve huzuruna karşı ortaya çıkan en önemli tehdidin terör olduğunu vurgulayan Usta, "Terör olaylarının tamamı saplantılı ideolojilerin yarattığı körelen vicdanlardan kaynaklanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu demokratik siyasal sistemin ve uluslararası barış ve güvenliğin korunması adına, teröre karşı en etkili mücadeleyi yürüten ve en çok bedel ödeyen ülkelerin başında geldiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Uluslararası bir terör örgütü olan PKK, ortaya çıktığı ilk günden itibaren etnik temelli terör eylemleri gerçekleştirmiş, Türkiye içinde ve dışında on binlerce masum insanı öldürmüştür. PKK, kalleşçe ve korkakça gerçekleştirdiği saldırılarda sivil vatandaşlarımızı, güvenlik güçlerimizi, askerlerimizi, polislerimizi şehit etmiştir. İnsanlık tarihinin en acımasız günlerinden bir tanesi 5 Temmuz 1993 tarihinde Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde yaşanmıştır. PKK terörü, 33 vatandaşımızı acımasızca katletmiştir. Bu hain saldırıyı unutmadık, unutmayacağız. Yüreğimizde derin yaralar açan Başbağlar Katliamı’nın 26. yılında 33 şehidimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum."

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta Başbağlar Katliamı

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