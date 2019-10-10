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"Hain terör örgütü sivilleri ve çocukları hedef almaya devam ediyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.10.2019 21:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "Hain terör örgütü, sivilleri ve çocukları hedef almaya devam ediyor. Şehit düşenler arasında 9 aylık bir yavrumuzun olması, acılarımızı katladı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum"

ANKARA(AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hain terör örgütü, sivilleri ve çocukları hedef almaya devam ediyor. Şehit düşenler arasında 9 aylık bir yavrumuzun olması acılarımızı katladı." ifadelerini kullandı.

Akçakale ve Nusaybin'e düzenlenen terör saldırısına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Oktay, şunları kaydetti:

"Hain terör örgütü sivilleri ve çocukları hedef almaya devam ediyor. Şehit düşenler arasında 9 aylık bir yavrumuzun olması acılarımızı katladı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Teröre aman vermeyeceğiz, mücadelemizde kararlıyız."

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

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