Darbe girişiminin bastırılması sırasında şehit olan reklamcı Erol Olçok, oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un yanı sıra Çorumlu Ali Alıtkan, Akif Kapaklı, Ali Karslı, Emin Güner, Mehmet Kocakaya, Mustafa Avcu, Mustafa Karasakal, Mustafa Solak, Osman Arslan ve Yakup Kozan ve darbe girişiminin bastırılmasında kahramanca görev üstlenen şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in bal mumu heykelleri ile kişisel eşyalarının sergilendiği müzede, Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin darbe gecesine ait karelerinin bulunduğu fotoğraf sergisi de yer alıyor.

Ayrıca müzeyi ziyaret edenlere, sinema salonunda ihanet gecesine ait görüntülerden oluşan belgeseller izlettiriliyor.

- "10 bin civarında ziyaretçimiz oldu"

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bu alanda kurulan ilk müzelerden birinin Çorum'da olduğunu belirterek, "Açıldığı günden itibaren müzeye büyük bir teveccüh var. 10 bin civarında ziyaretçimiz oldu. Tüm okullardan, şehir içinden, şehir dışından gelenler müzeyi ziyaret ediyor. Biz istiyoruz ki 15 Temmuz asla unutulmasın, hainler de unutulmasın, kahramanlar da unutulmasın." dedi.

Müzede yer alan her objenin 15 Temmuz'un unutulmaması için özel olarak hazırlandığını ifade eden Aşgın, "Alt kattaki sergi salonunda, AA'nın darbe girişiminin olduğu anlarda çektiği fotoğrafları var. Gerçekten her bir fotoğraf o gün yaşananları anlatmaya yetiyor. Bir tanesine baksanız bile ihanetin boyutunu ve Türk milletinin kahramanlığını anlıyorsunuz." diye konuştu.

Türk halkının 15 Temmuz 2016'da gencisiyle yaşlısıyla darbenin karşısında olduğunu vurgulayan Aşgın, "Çağın Ebrehe ordusu, FETÖ denen örgütleri, onun karşısında da ebabil kuşları misali topyekun bir millet, çoluğuyla çoçuğuyla, gençlisiyle yaşlısıyla. 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' deyip, tüm farklı düşünceleri bir kenara koyup, siyasi düşüncesini bir kenara koyup, 'yeter ki vatan bölünmesin, yeter ki ezan dinmesin, yeter ki bayrak inmesin' diye canını siper eden koskocaman bir millet. Bin yıldır bu coğrafyada yaşıyoruz biz. Anadoluyu bin yıldır vatan ettik biz." ifadelerini kullandı.