Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Necip Cengiz Eker için anne ve babası lokma döktürdü.

Şehit oğlunun hatıralarını yaşatmak için Marmaris'e yerleşen Nihat ile Bahar Eker çifti, evlatlarının adının verildiği polis merkezinde döktürdükleri lokmaları vatandaşlara ikram etti.

Polis Merkezi yanında bulunan Yeni Cami'de Şehit Polis Necip Cengiz Eker için mevlit okutuldu, dua edildi.

Şehit Polis Necip Cengiz Eker Polis Merkezi'nde görevli polislerin yanı sıra Marmaris Emniyet Müdürlüğü personeli de şehit ailesini yalnız bırakmadı.

Baba Nihat Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit oğlunun çok sevdiği devleti, milleti, cumhuriyeti, demokrasi için göğsünü seve seve siper ettiğini söyledi.

Bütün şehitlere rahmet dileyen Eker, "Hainleri hiçbir zaman affetmeyeceğiz. Devlete ve millete yaptıkları bu hainliklerini hiçbir zaman unutmayacağız. Vatandaşlarımızın da hepsini uyanık tutacağız. Allah bizlere bir daha böyle hainlikleri göstermesin." dedi.

