HABER

"Hainleri hiçbir zaman affetmeyeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 15:36 | Son Güncelleme

Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konakladığı otele helikopterlerden ateş açılmasının ardından çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker için ailesi evlatlarının adının verildiği polis merkezinde lokma döktürdü - Baba Nihat Eker: - "Hainleri hiçbir zaman affetmeyeceğiz. Devlete ve millete yaptıkları bu hainliklerini hiçbir zaman unutmayacağız"

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Necip Cengiz Eker için anne ve babası lokma döktürdü.

Şehit oğlunun hatıralarını yaşatmak için Marmaris'e yerleşen Nihat ile Bahar Eker çifti, evlatlarının adının verildiği polis merkezinde döktürdükleri lokmaları vatandaşlara ikram etti.

Polis Merkezi yanında bulunan Yeni Cami'de Şehit Polis Necip Cengiz Eker için mevlit okutuldu, dua edildi.

Şehit Polis Necip Cengiz Eker Polis Merkezi'nde görevli polislerin yanı sıra Marmaris Emniyet Müdürlüğü personeli de şehit ailesini yalnız bırakmadı.

Baba Nihat Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit oğlunun çok sevdiği devleti, milleti, cumhuriyeti, demokrasi için göğsünü seve seve siper ettiğini söyledi.

Bütün şehitlere rahmet dileyen Eker, "Hainleri hiçbir zaman affetmeyeceğiz. Devlete ve millete yaptıkları bu hainliklerini hiçbir zaman unutmayacağız. Vatandaşlarımızın da hepsini uyanık tutacağız. Allah bizlere bir daha böyle hainlikleri göstermesin." dedi.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Çiftçiden domuzlardan korunmak için ilginç yöntemÇiftçiden domuzlardan korunmak için ilginç yöntem
“15 Temmuz başka ülkede olsaydı iç savaş çıkardı”“15 Temmuz başka ülkede olsaydı iç savaş çıkardı”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz lokma Marmaris Nihat Eker Şehit Polis Nedip Cengiz Eker

En Çok Okunan Haberler

Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca gerçek ortaya çıktı!

Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca...

Son dakika! Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! PKK'ya ağır darbe

İstanbul'da midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var...

İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var...

Atlas Okyanusunu geçti, Antalya'da ortaya çıktı!

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Silopi'de 15 Temmuz darbe girişiminin filmi çekildi

Silopi'de 15 Temmuz darbe girişiminin filmi çekildi

Çorum'da fırtına tarihi caminin minaresini yıktı

Bir il bu olayı konuşuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.