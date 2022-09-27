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Teröristlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Mersin'deki hain saldırıdan dakikalar önce çöpe atmışlar

27.09.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de bir polis memurunun şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili ortaya çıkan yeni görüntü dikkat çekti. Hain saldırıdan dakikalar önce kaydedilen görüntülerde, polisevine doğru ilerleyen kadın teröristlerden biri, şüpheli bir el çantasını çöp bidonuna bırakırken görülüyor. Söz konusu çantanın bomba düzeneği olduğunu değerlendiren polis ekipleri çöpün etrafında geniş güvenlik önlemleri alırken, detaylı yapılan incelemenin sonucuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Mersin'de polisevine yapılan terör saldırısında Türkiye'yi kahreden haber geldi. İki PKK'lı kadın teröristin düzenlediği bombalı saldırı sırasında çıkan çatışmada 48 yaşındaki polis memuru Sedat Gezer şehit olurken, bir polis ile bir sivil vatandaş yaralandı. İki kadın terörist de yakalanacağını anlayınca kendilerini patlattı. Hain saldırıyla ilgili yeni bir görüntü ise bugün ortaya çıktı. Görüntüdeki detaylar ise dikkat çekti.

SALDIRIDAN ÖNCE ÇÖPE ATMIŞLAR

Bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iki kadın teröristin polisevine doğru ilerlerken görülüyor. Kameranın açısına giren teröristlerden biri polisevine 200 metre mesafedeki bir çöp bidonuna şüpheli bir el çantası veya poşet benzeri nesneyi atıyor.

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10 DAKİKA ÖNCE KAMERAYA YANSIDILAR

Söz konusu görüntülerin saldırıdan yaklaşık 10 dakika önce kaydedildiği belirtilirken, polisin çöp bidonu çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak detaylı incelemede bulundu.

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BOMBA DÜZENEĞİ Mİ?

Bomba düzeneği olduğu tahmin edilen, çantayla ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

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Mersin terör saldırısı
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