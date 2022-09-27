Teröristlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Mersin'deki hain saldırıdan dakikalar önce çöpe atmışlar

Mersin'de polisevine yapılan terör saldırısında Türkiye'yi kahreden haber geldi. İki PKK'lı kadın teröristin düzenlediği bombalı saldırı sırasında çıkan çatışmada 48 yaşındaki polis memuru Sedat Gezer şehit olurken, bir polis ile bir sivil vatandaş yaralandı. İki kadın terörist de yakalanacağını anlayınca kendilerini patlattı. Hain saldırıyla ilgili yeni bir görüntü ise bugün ortaya çıktı. Görüntüdeki detaylar ise dikkat çekti.

SALDIRIDAN ÖNCE ÇÖPE ATMIŞLAR

Bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iki kadın teröristin polisevine doğru ilerlerken görülüyor. Kameranın açısına giren teröristlerden biri polisevine 200 metre mesafedeki bir çöp bidonuna şüpheli bir el çantası veya poşet benzeri nesneyi atıyor.

10 DAKİKA ÖNCE KAMERAYA YANSIDILAR

Söz konusu görüntülerin saldırıdan yaklaşık 10 dakika önce kaydedildiği belirtilirken, polisin çöp bidonu çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak detaylı incelemede bulundu.

BOMBA DÜZENEĞİ Mİ?

Bomba düzeneği olduğu tahmin edilen, çantayla ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.





