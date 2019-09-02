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"Hair of İstanbul olarak ’Alın Daraltma’ operasyonlarına başladık"

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.09.2019 12:49 | Son Güncelleme

Türkiye’de son dönemde sağlık turizminin ivmesi giderek yükseliyor.

Türkiye’de son dönemde sağlık turizminin ivmesi giderek yükseliyor. Türkiye’de bu alanda hizmet veren kuruluşlar da faaliyetlerini yeni teknolojilerle destekleyerek operasyon seçeneklerini çeşitlendiriyor. Bu çerçevede saç ekim merkezlerinden bazıları uygulamalarına ’alın daraltma’ işlemini de dahil etti.

Türkiye’de sağlık turizminin önde gelen kuruluşlarından Hair of İstanbul, saç ekiminin ardından ’alın daraltma’ operasyonlarını da uygulamaya başladı. Firmanın yönetim kurulu üyesi Mehmet Veysel Akdemir İngiltere ve Amerika’dan ’Forehead Reduction Surgery’ (Alın Daraltma Operasyonu) amacıyla gelen hastalarının sayısının geçtiğimiz Temmuz ayından itibaren ciddi bir artış olduğunu belirtti. Akdemir, "Gelen hastalar hem tatil yapıyor hem de en uygun fiyata en kaliteli hizmeti alıyor. Bu sebeple de saç ekimi yaptıracak olan hastalar mutlaka bizi buluyor. Sadece saç ekimi de değil. Kaş ya da sakal ektirmek isteyen, alnını geniş bulduğundan alnını daralttırmak isteyen hastalarla da çok sık karşılaşıyoruz. Buradan hareketle biz de böyle bir adım attık" dedi.

Alın daraltma operasyonlarının günümüzdeki teknoloji sayesinde oldukça güvenilir olduğunu vurgulayan Akdemir, "Operasyon sonrası ekilen saçlar birkaç hafta sonra dökülmeye başlar. Dökülme sonrası çıkan saçlar sağlıklı saçlardır ve düzenli bakımı yapıldığı takdirde ömür boyu güvenle kullanılabilir" ifadelerini kullandı.

Modern saç ekim yöntemlerinden Follicular Unit Extraction metoduyla yapılan alın daraltma operasyonlarında kalıcılığın çok daha fazla olduğunu belirten Mehmet Veysel Akdemir, bünyelerinde sundukları bu hizmetle ülkemiz sağlık turizmine sundukları katkıyı bir kez daha vurguladıklarını belirtti. İlerleyen günlerde İngiltere’de bir dizi temaslarda bulunacaklarını belirten Akdemir, alın daraltma işleminin global bir trend potansiyeli taşıdığını, bu bağlamda tüm dünyada sektöre öncülük etmek istediklerini açıkladı.

Alın daraltma nedir?
Akdemir, alın daraltma işlemiyle ilgili şu bilgiler verdi: "Saçları olması gerekene göre geriden başlayan ya da alnı yüzüne göre büyük olan kişiler alın daraltması yapılabilecek kişilerdir. Bu kişilere genellikle ilk etapta alın daraltma operasyonları düşünmezler. Kadınlar için ilk çözüm kaküllü saç modelleri denemek olur. Kısa vadede işe yarayan bir çözüm olsa da uzun dönemde işe yaramayacaktır. Çünkü geniş alında genel problem saç dökülmesi ve kelliktir. Bu faktörler harici genetik ve çevresel faktörler de etkilidir. Saç dökülmesi yaşayan kişi belli süre kaküllü saçla idare etse de yaşı ilerledikçe saç dökülmesi artacak kellik sebebiyle de alnını örtebilecek kadar saçı kalmayacaktır. Bu durumla baş edebilmenin en kesin yöntemi alın daraltma operasyonudur."

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