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  4. Haiti Başbakanı Ariel Henry’e suikast girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Korumalar böyle kaçırdı

Haiti Başbakanı Ariel Henry’e suikast girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Korumalar böyle kaçırdı

04.01.2022 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haiti Başbakanı Ariel Henry’e 1 Ocak'ta Bağımsızlık Günü kutlamaları için geldiği Gonaives şehrinde suikast girişimi gerçekleştirilmişti. Henry’nin korumalar eşliğinden kiliseden çıkarıldığı anlarda kurşunlar yağmıştı. Başbakana yapılan suikast girişiminin yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde korumaların Henry'nin etrafını kapattığı ve araçlara doğru koştuğu anlar dikkat çekiyor.

Amerika'da Karayip Denizi'nde yer alan ada ülkesi Haiti, geçtiğimiz 1 Ocak'ta Başbakan Ariel Henry’e gerçekleştirilen suikast girişiyle sarsıldı. Bağımsızlık Günü kutlamaları için geldiği Gonaives şehrinde gerçekleştirilen suikast girişiminde Başbakan Henry'nin yara almadan kurtulmuş, ancak 1 kişi ölmüştü. Suiksat girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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UZUN SÜREN ÇATIŞMA YAŞANDI

Görüntülere göre Henry’nin ulusal bağımsızlığın 218. yıl dönümünün kutlandığı Bağımsızlık Günü kapsamında geldiği Gonaives şehrindeki kiliseden çıktığı sırada ateş açılıyor.

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Korumalarının ise Henry'nin etrafını kapattığı ve araçlara doğru koştuğu kameraya yansıyor. Henry bölgeden uzaklaştırılırken, silahlar ateşlenmeye devam ediyor. Çıkan çatışmanın bir süre daha devam ettiği görülüyor.

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DEVLET BAŞKANI MOISE SUİKASTLE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, geçtiğimiz 7 Temmuz’da başkent Port Au Prince’de bulunan özel rezidansında silahlı kişilerce düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırıda Moise’nin eşi Martine Moise ise yaralanmıştı. (İHA)

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Haiti
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