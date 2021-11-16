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Haiti Cumhurbaşkanı Suikasti Şüphelisi İstanbul'da Yakalandı

16.11.2021 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haiti Cumhurbaşkanı’na düzenlenen suikatın faillerinden biri İstanbul Havalimanı’nda polis tarafından gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Jovenel Moise’ye Temmuz ayında suikast düzenlenmişti

Haiti Cumhurbaşkanı’na düzenlenen suikatın faillerinden biri İstanbul Havalimanı’nda polis tarafından gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Jovenel Moise’ye Temmuz ayında suikast düzenlenmişti.

Haiti’de 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı koltuğuna outran 53 yaşındaki Moise, Temmuz ayında evine düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırıyı Kolombiyalı bir grubun yaptığı belirtilşmiş ancak o tarihten bu yana bu kişilere ulaşılamamıştı.

Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Türk Dışişleri Bakanı dostum Mevlüt Çavuşoğlu’yla bir telefon görüşmesi yaptım ve Cumhurbaşkanı suikastinin şüphelilerinden Samir Handal’ın yakalanmasından dolayı kendisine teşekkür ettim” ifadelerini kullandı.

Handal’ın ABD’de gelerek İstanbul üzerinden Ürdün’e seyahat etmekte olduğu sırada havalimanındaki pasaport kontrolü sırasındaki hakkındaki Interpol Kırmızı Bülten araması kararı çerçevesinde gözaltına alındığı ifade ediliyor.

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