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  4. Haiti'de 7,2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı yükseliyor

Haiti'de 7,2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı yükseliyor

23.08.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haiti açıklarında 14 Ağustos'ta meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 207'ye yükseldi.

Haiti'de 7,2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı yükseliyor

Haiti Sivil Savunma Ajansı, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 207'ye çıktığını, yaralı sayısının ise 12 bin 268 olduğunu açıkladı.

100 binin üzerinde evin yıkıldığı veya hasar aldığı depremde, 344'den fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülkenin yönetimi, uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edildiğini belirtmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Haiti
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