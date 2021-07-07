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Haiti Devlet Başkanı Evinde Vurularak Öldürüldü

07.07.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, gece evine giren kimliği belirsiz saldırganlar tarafından vurularak öldürüldü. Saldırıda devlet başkanının eşi de yaralandı

Haiti Devlet Başkanı Evinde Vurularak Öldürüldü

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, gece evine giren kimliği belirsiz saldırganlar tarafından vurularak öldürüldü. Ülkenin geçici Başbakanı Claude Joseph, yaptığı açıklamada olayı doğruladı.

Saldırganların kimler olduğu ve saldırının nasıl gerçekleştiğine dair detaylar henüz ortaya çıkmadı. Olayın gece saat 1 sularında yaşandığı, saldırganların arasında İspanyolca konuşan kişilerin de bulunduğu belirtildi. Saldırı sırasında devlet başkanının eşi de yaralandı. Devlet başkanının yaralanan eşi hastanede tedavi altına alındı.

Ülkede devlet başkanının vefatının ardından yönetimden vekaleten geçici başbakan sorumlu olduğu belirtildi.

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