Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise görevinden ayrılmayı reddetti

Haiti Devlet Başkanı, protestolar devam ederken "Ülkeyi silahlı gangsterlerin ve uyuşturucu kaçakçıların ellerine terk etmeyeceğim” diyerek makamını terk etmeyi reddettiğini belirtti.

Haiti’de, yolsuzlukla suçlanan Başkan Jovenedt Moise sessizliğini bozdu. Moise’nin istifasını isteyen kişilerin bir haftadır süren gösterilerinde 7 kişi ölürken Moise, yaptığı televizyon konuşmasında ülkeyi silahlı gangsterlerine ve uyuşturucu kaçakçılara terk etmeyeceğini belirterek istifa etmeyeceğini söyledi.

ABD, Haiti’de önemli görevleri bulunmayan ABD personeli ve ailelerinin ülkeden ayrılmasını emretti. Kanada, Haiti’deki büyükelçiliğini geçici olarak kapattı.

Geçtiğimiz hafta binlerce Haitili, Başkent Port au Prince ve diğer şehirlerde gösteri yaparak lastik yaktı ve polise taş fırlattı. Ülkede güvenlik durumu kötüleşirken çok sayıda yabancı turist otellerde mahsur kaldı.

2017’den beri başkanlık görevini yürüten Moise’in muhalefete yaptığı konuşma isteği cevapsız kaldı. Bir mahkeme raporunda, 2008 yılından sonra Venezuela tarafından Haiti’ye verilen kalkınma kredisini zimmetlerine geçirdiğinin açıklanmasından sonra muhalefet, halkı protesto gösterileri yapmaya çağırmıştı.