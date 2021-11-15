HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı şüphelisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı şüphelisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

15.11.2021 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan Samir Handal, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı şüphelisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı, 7 Temmuz 2021 tarihinde Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan Samir Handal'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye transit uçuş gerçekleştirdiği ve İstanbul Havalimanı'na iniş yapacağı bilgisini İstanbul polisine bildirdi.

Ülke şokta! Devlet Başkanı evinde suikaste uğradıÜlke şokta! Devlet Başkanı evinde suikaste uğradı

SABAH SAATLERİNDE GÖZALTINA ALINDI

Haiti, Filistin ve Ürdün pasaportları taşıdığı öğrenilen şüpheli Samir Handal, saat 06.55'te iniş yaptığı İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri süren Handal'ın, yarın Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi. (DHA)

1

Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast şüphelilerinde operasyon! 4'ü öldürüldü, 2'si gözaltındaHaiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast şüphelilerinde operasyon! 4'ü öldürüldü, 2'si gözaltında


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldüTeröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü
PARTNER Defne Samyeli'nin görüntü vermemek için yaptığını gören donup kaldı! Defne Samyeli'nin görüntü vermemek için yaptığını gören donup kaldı!
Türk donanmasının en yeni gemisi! Geri sayım başladıTürk donanmasının en yeni gemisi! Geri sayım başladı
Anahtar Kelimeler:
Haiti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cihaz sahiplerine kritik uyarı! Hemen silin

Cihaz sahiplerine kritik uyarı! Hemen silin

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

15 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

15 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Ekrem İmamoğlu'nun eski işini öğrenen Karsu şaşkına döndü! "Gerçekten mi?"

Ekrem İmamoğlu'nun eski işini öğrenen Karsu şaşkına döndü! "Gerçekten mi?"

Türkiye'yi terk edin çağrısı yapıldı mı? İsrail'den açıklama

Türkiye'yi terk edin çağrısı yapıldı mı? İsrail'den açıklama

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Mide bulandıran olay! 9 yıl babasının cinsel istismarına uğradı

Mide bulandıran olay! 9 yıl babasının cinsel istismarına uğradı

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Bu otomobilin eşi benzeri yok! Fiyatı sır gibi saklanıyor

Bu otomobilin eşi benzeri yok! Fiyatı sır gibi saklanıyor

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.