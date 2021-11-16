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Haiti Devlet Başkanı suikastı şüphelisi İstanbul'da yakalandı

16.11.2021 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan S.

Haiti Devlet Başkanı suikastı şüphelisi İstanbul'da yakalandı

H. adlı kişinin İstanbul'da gözaltına alındığı bildirildi.Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı, 7 Temmuz 2021 tarihinde Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye düzenlenen suikast ile ilgili soruşturma kapsamında kırmızı bültenle aranan S.H. adlı kişinin Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye transit uçuş gerçekleştirdiği ve İstanbul Havalimanı'na iniş yapacağı bilgisini İstanbul polisine bildirdi.

Haiti, Filistin ve Ürdün pasaportları taşıdığı öğrenilen şüpheli Samir Handal, saat 06.55'te iniş yaptığı İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri süren Handal'ın, yarın Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.

Handal tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerin evine düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.

DHA/BÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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