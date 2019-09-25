Protestoların sürdüğü başkent Port-au-Prince ve çevresinde, bugün birçok okulda eğitime ara verilirken, pek çok iş yeri kapalı kaldı. Bazı protestocular, lastik yakarak yollara barikatlar kurdu.

- Araçlara ve yayalara, taş ve şişe atıldı

Konuşmasında, halkın öfkesini kabul eden ve birçok Haitilinin yaşantısını gün be gün bildiğini söyleyen Moise, "Birlik olmaya cesaret etmekte yürekli olalım." sözleriyle diyalog çağrısında bulundu.

Moise, "Bu olayların, bizim ve çocuklarımızın yaşamları için geniş kapsamlı sonuçları var." dedi.

Halkın her kesimine birlik çağrısı yapan Moise, ülkedeki "emniyetsizlik ve siyasi kargaşanın", çocukların okula gitmesini engellediğini ve günlük hayatı sekteye uğrattığını vurguladı.

PORT-AU-PRINCE (AA) - Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, yüksek enflasyon, işsizlik ve yolsuzluk iddialarına tepki gösteren halkın protestolarına sahne olan ülkede huzursuzluğa son verilmesi için birlik çağrısında bulundu.

Yetkililer, bazı bölgelerde ise protestocuların araçlara ve yayalara taş ve şişe attığını aktardı.

Öte yandan, hükümet partisinden bir senatör, dün, parlamento binasının önünde düzenlenen protesto sırasında silahını ateşlemiş ve açtığı ateşte biri Associated Press foto muhabiri olmak üzere iki kişi yaralanmıştı.

Senatör, olayın ardından, "kendisine saldırmaya çalışan silahlı kişilere karşı" kendisini korumaya çalıştığını söylemiş ve bunun bir "meşru müdafaa" olduğunu savunmuştu.

- Haiti'deki protestolar

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti'de 7 Şubat'ta başkent Port-au-Prince ve diğer şehirlerde binlerce kişi, Venezuela tarafından 2005'te hayata geçirilen Petrocaribe programının fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarına tepki olarak protesto gösterilerine başlamıştı.

Yüksek enflasyon, işsizlik, yoksulluk ve yolsuzluğa tepki olarak başlayan hükümet karşıtı protestolara, başta başkent Port-au-Prince'de olmak üzere yüz binlerce kişi katılmıştı.

"ABD yanlısı olmakla" suçlanan Devlet Başkanı Moise'ye tepki gösteren eylemciler, gösterilerde ABD bayraklarını ateşe vermişti.