Haiti'de 7,2 Büyüklüğünde Deprem

Haiti’de meydana gelen 7,2 büyüklüğünde bir deprem en az 29 kişinin ölümüne yol açtı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGA) depremin merkez üssünün başkent Port-au-Prince’in 125 kilometre batısında olduğunu bildirdi.

Birkaç güne kadar bir tropik fırtınanın vurması beklenen Karayip ülkesinde Başbakan Ariel Henry depremzedelere yardım için tüm kaynakları seferber ettiğini açıkladı.

Deprem geniş alanda yıkıma yol açtı. Haiti’nin sivil savunma direktörü Jerry Chandler, can kaybı sayısının şimdilik 29 olduğunu söyledi, bölgeye arama-kurtarma ekipleri gönderildiğini bildirdi.

Başbakan Henry tüm ülkede bir ay olağanüstü hal ilan ederken düzenlediği basın toplantısında, hasarın kesin boyutlarının tespit edilmesinin ardından uluslararası yardım çağrısı yapacağını söyledi.

Başkent Port-au-Prince’te de hissedilen deprem sırasında yayınlanan videolarda çok sayıda kişinin korku içinde sokaklara kaçıştığı görülüyor.

Haiti en son büyük depremi 2010 yılında yaşamış ve 7 büyüklüğündeki deprem 300 bine yakın kişinin ölümüne yol açmıştı. Ayrıca deprem sonrasında yardıma giden Birleşmiş Milletler askerleri ülkeye kolera bakterisi taşımış ve dünyanın bu en yoksul ülkesi, depremin ardından büyük bir kolera salgınıyla tanışmıştı. Kolera salgını da büyük depremden sonra 800 bin kişiyi etkilemiş ve 9 bin kişinin ölümüne yol açmıştı. Ülke ayrıca 2018’de de 5,9 büyüklüğünde bir deprem yaşadı ve yine çok sayıda bu depremde öldü.

Grace tropik fırtınasının güzergahı üzerinde bulunan Haiti’nin son depremin ardından yeni bir felaketle daha karşılaşacağı kaygıları artıyor.

Haiti ayrıca bir ayı aşkın bir süre önce Cumhurbaşkanı Jovenel Moïse’ın konutunda suikast sonucu öldürülmesinin ardından siyasi kaostan kurtulmaya çalışıyordu. İnsani yardım örgütleri, yaşanan bu kriz ve felaketlerin, dünyanın en bu yoksul ülkesini daha büyük tahribatın içine sürüklemesinden kaygı duyuyor.

