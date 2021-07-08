Haiti’de Başkan’ın Katilleri ve Polis Arasında Çatışmalar Sürüyor

Devlet başkanı Jovenel Moise’in evinde düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybettiği Haiti’de polis, olaydan sorumlu tuttuğu dört silahlı askeri öldürdü ve ikisini yakaladı.

Polis teşkilatı müdürü Leon Charles, katillerin tamamı yakalanmadan operasyonu sonlandırmayacaklarını söyledi. Polis yetkilisi, 7 Temmuz’da canlı yayında yaptığı açıklamada cinayetin ardından şüphelilerin yollarının kesilerek, köşeye sıkıştırıldıklarını ve çatışmaların sürdüğünü bildirdi.

53 yaşındaki eski işadamı 2017 yılında başkanlık koltuğuna oturmuştu. Başkent Port-au-Prince’teki evinde yerel saatle sabaha karşı 01.00 sıralarında silahlı saldırganlar tarafından vurularak öldürülen Moise’in eşi de saldırıda ağır yaralanmıştı.

‘‘Katiller kılık değiştirdi’’

Haiti’nin ABD büyükelçisi Bocchit Edmond Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada silahlı kişilerin saldırı sırasında ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) yetkililerinin kılığına girdiklerini bildirmişti.

BM Güvenlik Konseyi, ABD ve komşu ülkelerce kınanan suikast, Latin Amerika’nın en yoksul ülkelerinden Haiti’de siyasi istikrarsızlık, çete şiddetinde artış ve büyüyen insani kriz sırasonda düzenlendi.

Büyükelçi Edmond’un ‘‘yabancı paralı askerler ve iyi eğitimli katiller’’ olarak adlandırdığı grubu yakalamak için hükümet iki haftalık olağanüstü hal ilan etti.

Başbakan Claude Joseph ise silahlı saldırganların İngilizce ve İspanyolca konuştuklarını söyledi; ülkede çoğunluk ise Fransızca ya da yerel Haiti dilini konuşuyor.

Joseph, öldürülen başkanın eşinin tedavi için Florida’ya sevk edildiğini ve durumunun stabil olduğunu belirtti.

11 milyon nüfuslu Haiti, François Duvalier diktatörlüğünün 1986’da yıkılmasının ardından siyasi istikrarsızlık içinde. Ülkede o tarihten bu yana bir dizi darbe ve yabancı müdahale oldu.

Suikastı kınayan BM Güvenlik Konseyi, tüm taraflara itidal çağrısı yaparak daha fazla istikrarsızlığa neden olacak eylemlerden kaçınmalarını istedi. Konsey, bugün düzenlenecek özel oturumda cinayetle ilgili bilgilendirilecek.

ABD Başkanı Joe Biden da cinayeti kınadı ve Florida kıyılarına bin 125 kilometre mesafedeki ülkedeki durumun kaygı verici olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Başbakan Joseph ile telefonda görüşerek Washington’un Haiti hükümetine istikrarın sağlanmasında destek vermeye hazır olduğunu iletti.

İstifa çağrıları yapılıyordu

Moise 2017 yılında göreve gelmesinden bu yana istifa çağrıları ve kitlesel protesto gösterilerinin hedefiydi. Yolsuzluk iddiaları, ekonomiyi idare etme biçimi ve baskıyı arttırdığı için eleştiriliyordu.

Ülkede son dönemde çete şiddeti artmıştı. İnsan hakları grupları bunun nedeninin işadamlarının silahlı grupları kendi çıkarları için kullanması olduğunu söylüyor. Son aylarda başkent Port-au-Prince’in birçok bölgesine girmek imkansız hale gelmiş, Haiti’nin en güçlü çete liderlerinden biri ülkede işadamlarına ve siyasi elitlere karşı savaş açtığını ilan etmişti. Ancak insan hakları savunucuları bu çete liderinin daha çok öldürülen Moise’e yakın olduğunu belirtiyor.

Başkent sokaklarında istikrarsızlık hakim

Ülkede cinayetin ardından başkent sokaklarında yine istikrarsızlık hakim. Yerel basına göre Moise’i taşıyan ambulans bile yolların kapatılması ve silahlı çatışmalar nedeniyle birçok kez rota değiştirmek zorunda kaldı.

Moise, Haiti'de seçimlerin yapılamaması ve bu durumun parlamentonun dağılmasına yol açması üzerine son iki yıldır ülkeyi yönetiyordu

Muhalif liderler son aylarda, görev süresi hukuki olarak 2021 yılı Şubat ayında dolduğu gerekçesiyle Moise'in devlet başkanlığını bırakması çağrısı yapıyordu. Moise ve destekçileriyse görev süresinin 2017 yılı başında, ülkede karmaşa yaratan bir seçim sürecinden sonra geçici devlet başkanının bir yıllık iktidar boşluğunu doldurması için atanmasıyla başladığını savunuyor. Haiti'de devlet başkanları beş yıl boyunca görevde kalıyor. Ülkede bu yılın ilerleyen aylarında genel seçimlerin yapılması planlanıyordu.

