Haiti’de Deprem Can Aldı

Haiti’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem en az 11 kişinin ölümüne neden oldu. Ekipler depremden etkilenen bölgeye yardım ulaştırmaya çalışıyor.

Nouvelliste gazetesi İletişim Bakanı Eddy Jackson Alexis’i kaynak gösterdiği haberinde Nord-Ouest bölgesinde yedi kişinin, Artibonite bölgesindeki Gros Morne’de ise dört kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi depremin Cumartesi akşamı 08.11’de başkent Port-au-Prince’e 219 kilometre mesafedeki Port-de-Paix’nin kuzey batısında meydana geldiğini kaydetti.

Kurtarma ekipleri yağmur yağdığı sırada meydana gelen depremde Gros-Morne’da bir hastanenin belli kısımlarının yıkıldığını aktardı. Port-de-Paix’teki polis karakolu da zarar gördü.

Haiti devlet başkanı Jovenel Moise Twitter’dan yaptığı açıklamada Başbakan Jean Henry Ceant ile birlikte yardım çalışmalarını koordine ettiklerini bildirdi.

Deprem başkent Port-au-Prince’in aynı sıra komşu Dominik Cumhuriyeti ve Küba’nın doğusunda da ciddi şekilde hissedildi.

Ülkede 2010 yılında meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem başkentin büyük kısmını yerle bir etmiş, 300 bin kişinin de hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

