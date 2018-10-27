Haiti'de eski emniyet genel müdürü tutuklandı

PORT-AU-PRINCE (AA) - Haiti'de, eski emniyet genel müdürü silah kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.

Yargıç Dieunel Lumerant, Haiti Emniyet Müdürlüğü eski genel müdürü Godson Orelus'un, 2016'da otomatik silahlarla dolu bir konteynerin ele geçirilmesiyle ilgili yargılandığı davada tutuklanmasına hükmetti.

Lumerant, Orelus'un bu davayla ilgili tutuklanan ilk kişi olduğunu belirtti.

Yasa dışı silah satışıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklanan Orelus'un avukatlarından henüz açıklama yapılmadı.

