Haiti'de hükümet karşıtı eylemler sürüyor

PORT-AU-PRINCE (AA) - Karayip ülkesi Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise liderliğindeki hükümete karşı haziran başından bu yana süren protesto eylemleri, binlerce kişinin katılımıyla bugün de devam etti. Başkent Port-au-Prince'de, Devlet Başkanı Moise'nin istifası talebiyle sokaklara çıkan göstericilerden bazıları lastikleri ateşe verdi, bazıları ise çeşitli barikatlar kurarak yolları kapattı. Binlerce kişinin katıldığı gösterilerde, Moise karşıtı sloganlar atıldı. Port-au-Prince'de de bugün, okullar ve iş yerleri kapalı kaldı. Polisin, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı bildirildi. Yerel bir radyo muhabirinin, protestolar sırasında haber yaptığı esnada, polisin uzaktan kalabalığa açtığı ateş nedeniyle elinden yaralandığı aktarıldı. Muhalefet liderleri ve destekçileri, ülkede artan enflasyona, kamuda yolsuzluk ve başkentte birçok benzin istasyonunun kapanmasına neden olan benzin arzındaki düşüşe öfkelendiklerini dile getirdi. Protestocular, önceki hükümetteki üst düzey yetkililerin, Venezuela destekli bir petrol yardım programından elde edilen gelirlerde yolsuzluk yaptığı yönündeki iddialarla ilgili daha derinlemesine bir soruşturma yapılmasını da talep ediyor.

Muhalif liderler, dün, destekçilerine gösteri düzenlemeleri, yolları kapatmaya başlamaları ve saklandığını iddia ettikleri Moise'yi bulmalarına yardımcı olmaları çağrısı yapmıştı. - Cuma günkü protestolarda kamu binaları ve iş yerleri tahrip edilmişti Port-au-Prince'deki gecekondu mahallesi Cite Soleil'de cuma günü yüzlerce gösterici, polis özel harekat birimine ait karakolu baskı düzenleyip, eşyalara ve mühimmata zarar vermişti. Göstericiler, Cite Soleil'de ABD'li şirketlere ait bir araç kiralama ve kargo şubesini de kundaklamıştı. Öte yandan Port-au-Prince'in güneyindeki sahil şehri Jacmel'deki göstericilerin, mahkeme binasını ateşe verdiği bildirilmişti. Moise, 25 Eylül'de yüksek enflasyon, işsizlik ve yolsuzluk iddialarına tepki gösteren halkın protestolarına sahne olan ülkede huzursuzluğa son verilmesi için "birlik" çağrısında bulunmuştu. Televizyondan yayımlanan konuşmasında Moise, muhaliflerden, yönetiminin Haiti'nin karşı karşıya kaldığı sorunları çözmesine yardımcı olmasını istemişti.