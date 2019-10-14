Haiti'de hükümet karşıtı protestolar sürüyor

PORT-AU-PRINCE (AA) - Karayip ülkesi Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise liderliğindeki hükümete karşı protestolar devam ediyor.

Başkent Port-au-Prince'de, Devlet Başkanı Moise'nin istifası talebiyle sokaklara dökülen binlerce gösterici yolsuzluk, yüksek enflasyon ve hükümet karşıtı sloganlar attı.

Göstericilerinden bazıları ellerinde boş tencere ve kaseleri sallarken bazıları da "Farklı bir Haiti istiyoruz!" yazılı pankartlar taşıdı.

Muhalefet liderleri ve destekçileri, ülkede artan enflasyona, kamuda yolsuzluğa, gıda malzemeleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin azalmasına ve başkentte birçok benzin istasyonunun kapanmasına neden olan akaryakıt sıkıntısına tepki gösteriyor.

Protestocular, önceki hükümetteki üst düzey yetkililerin, Venezuela destekli petrol yardım programından elde edilen gelirlerde yolsuzluk yaptığı yönündeki iddialarla ilgili daha derinlemesine soruşturma yapılmasını da talep ediyor.

Haiti'nin önde gelen insan hakları örgütünün hazırladığı raporda, ülkede 16-30 Eylül arasında hükümet karşıtı protestolarda 17 kişinin öldüğü, aralarında gazetecilerin de olduğu 187 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.