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Haiti'de protestocular ve güvenlik güçleri karşı karşıya geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 01.11.2019 17:12 | Son Güncelleme

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Haiti (DHA) ? Haiti?nin Tabarre bölgesinde devam eden protestolarda, güvenlik güçlerinin protestocuların bariyerlerini dağıtması sonrası eylemciler ve polis arasında çatışma çıktı.
Haiti?nin Port-au-Prince bölgesindeki Tabarre?de polis ve protestocular arasında çıkan çatışma sosyal medyaya da yansıdı. Söz konusu çatışmaların, güvenlik güçlerinin protestocuların bariyerlerini dağıtması sebebiyle çıktığı belirtilirken, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde protestocuların güvenlik güçlerine taşlarla karşılık verdiği ve buna karşılık polisin protestoculara ateş açtığı görülüyor.
Fakirlik, kıtlık ve yolsuzluk nedeniyle Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin istifasını isteyen Haitililerin eylemi günlerdir devam ediyor.

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