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Haiti’de protestoların bastırılması esnasında 3 kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 09:40 | Son Güncelleme

Haiti’de yakıt sıkıntısı nedeniyle başlayan protestolar sürüyor.

Haiti’de yakıt sıkıntısı nedeniyle başlayan protestolar sürüyor. Muhalefet, protestoların bastırılması esnasında polisin 3 kişinin ölümüne, 69 kişinin de yaralanmasına neden olduğunu iddia etti.
Haiti’de muhalefet, pazartesi günü yakıt sıkıntısı nedeniyle ülkede hayatı durma noktasına getiren protestoların bastırılması esnasında hükümet güçlerinin 3 kişinin ölümüne, 69 kişinin de yaralanmasına neden olduğunu iddia etti. Ana muhalefet partilerinin temsilcileri ve Haiti’deki hareketlerin yöneticileri tarafından düzenlenen basın toplantısında, Demokratik ve Popüler Birliğinin Sözcüsü Andre Michel, üç kişinin polis tarafından öldürüldüğünü söyledi. Genel Polis Teftişi Kurumu ise olaylara karıştığı bildirilen dört polis memurunun görevinden alındığını ve silahlarına el konulduğunu açıkladı.
Protestolar sırasında 77 kişi gözaltına alındı.
Muhalif gruplar ülkeyi yönetmeyi başaramayacağını düşündükleri Devlet Başkanı Jovenel Moise’in istifasını talep etmek için bugün ülke genelinde çok büyük bir protesto gösterisi yapmayı planlandıklarını açıkladı.
Muhalefet lideri Youry Latortue, “Bu sefer sokaklarda kalıcı olacağız. Yolsuzluğa karşı ulusal bir protesto olacak. Haiti ’de yolsuzluğu sembolize eden Jovenel Moise’ in ayrılmasını talep edeceğiz” dedi.

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